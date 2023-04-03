Первые зрители назвали фильм «Вызов» улетным

Преодолевшие земное притяжение

Первая неделя проката позади, и интернет раскален от отзывов, как восторженных, где фильму дают 10 из 10-ти, так и крайне резких: а стоило ли вообще снимать на МКС и тратить на кино больше миллиарда рублей, чтобы «утереть нос Западу»? Обсуждают прическу Юлии Пересильд в невесомости и выход героини в открытый космос в платье под скафандром. Одни считают юмор в фильме совершенно плоским, другие, наоборот, отмечают, что все шутки были тонкими, смешными и уместными. Половина зрителей пишут про ощущение затянутости, еще половина благодарят режиссера, что в деталях, без спешки показали всю подготовку к полету и операции. Пожалуй, единственное, в чем мнения посмотревших сходятся, — так это в оценке игры наших космонавтов: Олега Новицкого, ставшего в фильме Богдановым, Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Трое спокойных, уверенных в своих действиях мужчин, не выдающих никаких лишних эмоций. И за себя, и за них все эмоции пришлось отыгрывать Юлии.

На мой взгляд, самое главное, ради чего стоит идти в кинотеатр и смотреть фильм именно на большом экране — это ощущение, что мы всем залом вместе с Пересильд побывали в космосе.

Режиссеры — Клим Шипенко,

хронометраж — 2 ч. 44 мин.,

места съемок: Москва, Московская область, Байконур, Международная космическая станция

В тесных коридорах МКС

Может быть, как родина трех космонавтов Чувашия ближе к космосу, чем многие другие регионы страны, может, реклама сделала свое дело, но в кинотеатрах снова многолюдно. Рекорд «Чебурашки» «Вызов» вряд ли побьет, но то, что зрители фильм ждали — факт, и кино еще долго будут обсуждать. А для любого режиссера главное, чтобы его работу заметили. Вообще непонятно, как после «Вызова» снимать следующие картины про космос на Земле?

«Было бы уместнее, если бы Пересильд на МКС собрала волосы в пучок», — пишут некоторые зрители. Только пучок не передал бы нам это состояние невесомости, а локоны Юлии, мне кажется, один из визуальных символов фильма. Не зря же каждый вечер актриса накручивала их на специальные резинки, чтобы в кадре добиться такой «короны» из волос. Прическа Милоша Биковича вряд ли бы смотрелась эффектнее.

А коридоры МКС, где на каждом сантиметре что-то лежит? «Вы знаете, как расшифровывается МКС? — спрашивает у героини Шкаплеров в первые же минуты ее появления на станции. — Международный космический склад!» И вот в этой тесноте, иногда вверх ногами Клим Шипенко умудрился снять действительно впечатляющие кадры, и как хорошему танцору, ему ничего не мешало. Наверное, это есть в рабочих съемках, но явно мало в фильме — видов Земли из космоса с узнаваемыми местами. Нам показали только Байкал, а хочется и Волгу увидеть, и моря, и города в ночных огнях.

Может, это банально уводить камеру под строчки «Речка, небо голубое — это все мое родное, это Родина моя» от погружающегося в наркоз Богданова к иллюминатору, за которым голубая Земля, но это тоже работает на общее впечатление. И кадр запоминается.

«Операция завершена. Мне впервые ассистировали космонавты. Ребята, вы большие молодцы!» — говорит торакальный хирург Евгения Беляева. Наверное, когда прозвучала команда «Снято», Юлия Пересильд сказала то же самое — впервые космонавты снимались в кино, да еще на орбите. Особое удовольствие — наблюдать за ними: Шкаплеровым в шортах и с гербом родного Севастополя на футболке — в своем четвертом полете он чувствует себя на МКС как дома. За Новицким-Богдановым, которому нужно изображать человека умирающего, но при этом не сдающегося болезни; Дубровым, застывшим со скальпелем в руке после команды из ЦУПа, что нужно без анестезии сделать надрез на грудной клетке коллеги, чтобы тот мог дышать.

Фильм о выборе

Возможно, виноват трейлер, в котором нам практически полностью рассказали сюжет, но история развивается предсказуемо. Никаких резких поворотов. Единственная интрига — почему не полетел Влад Николаев (Милош Бикович), если он прошел все испытания? Не только же потому, что локоны Жени будут лучше смотреться в невесомости?

Всем героям в разные моменты приходится делать выбор. И Константину Волину из Роскосмоса (Владимир Машков), решившемуся на операцию в условиях невесомости. Хотя коллеги ему прямым текстом говорят: «Смерть космонавта при спуске — несчастный случай, смерть космонавта на орбите — уголовное дело». И Владу, и Жене Беляевой, а ей так вообще дважды — сначала на Земле и потом уже на орбите, когда становится понятно: легкое Богданова покрылось кровавой корочкой и снять ее в условиях двух проколов грудной клетки, а не полостной операции, почти невозможно.

Здорово, что по-прежнему снимают фильмы о людях, готовых рисковать своим будущим и брать ответственность на себя ради спасения другого человека. «Любишь ты, Кость, под пули лезть», — говорит Волину начальник (Александр Балуев). Волин выбрал Беляеву скорее всего потому, что быстро понял: она такая же, как он.

Интересно было наблюдать, как рисовались друг перед другом, пели «Ландыши», кричали «Поехали!» и уже примеряли на себя образ первого космического хирурга мужчины-претенденты, и как одна Женя сразу же взялась за поиск места для операции. В гонке не участвовала, с мужчинами не конкурировала, а все равно стала первой.

Есть какая-то недосказанность в ее отношениях с Владом. Сразу понятно, что они подходят друг другу, но когда он признается ей в любви, Женя иронизирует: «Надо было в космос слетать, чтобы услышать от тебя эти слова». Хотя все происходившее до полета говорило, скорее, о том, что это Женя не стремится к новой любви. Слишком свежа в памяти гибель мужа. Она вспоминает об этом даже во время операции, хотя вот это точно надуманный ход. Жене нужно срочно придумать, как помочь Богданову, ее решения ждут космонавты и Центр управления полетами, а она уходит в прошлое и заново переживает ту автокатастрофу? Ну да, в настоящем-то адреналина не хватает!

В космосе без юмора никак

За юмор в фильме отвечают два человека: Антон Шкаплеров и мама Жени. Смешная сцена, где мама перечисляет дочери гостинцы, которые та должна привезти ей из Иркутска, и этот телефонный разговор слышит весь ЦУП и космонавты на станции. Прекрасна реакция Жени, где она, нисколько не стыдясь за такую меркантильность мамы, отвечает, что, конечно, все найдет. «Кому еще подарки из Иркутска?» — «добивает» зрителей один из работников Роскосмоса, готовясь заказывать все эти байкальские деликатесы.

«Ракеты опять пускают, деньги тратят, лучше бы пенсию увеличили», — возмущается мама, глядя репортаж с Байконура и совершенно не догадываясь, что в космическом корабле ее дочь.

И, конечно, уже как выдох после операции и возвращения Олега к жизни, забавляют кадры с космическими ложками, которые, словно на брудершафт, пускают плыть друг к другу Женя и космонавты. Шкаплеров все время как будто кидает ей шары и ждет реакцию: поймает или нет. Очередной такой «шар»— приглашение выйти в открытый космос, пока МКС в «темной зоне» и нет связи с Землей. И тут уже Женя удивляет — появляется перед космонавтами в платье, объяснив, что оно у нее «на выход». И ей очень идет этот зеленый цвет, и устремленные вверх локоны, и тут еще солнечный луч падает из иллюминатора на лицо — в этот момент Пересильд просто небесно хороша. И по реакции космонавтов видно, что суровые мужики восхищение не изображают — они его испытывают. В общем, документальная точность перекрывает недостатки художественной части.

Герой Балуева повторяет в фильме знаменитую фразу Королева про Терешкову: «Женщинам в космосе не место», и становится понятно: победа кинематографистов и Первого канала не только в том, что кино сняли на орбите, но и в том, что полетела туда актриса, а не актер. Как этого смогли добиться? Кто пролоббировал такое решение? От общего числа космонавтов в мире — лишь 11% женщин. И, проведя 12 дней на МКС, Юлия Пересильд по сути бросила вызов еще и всем мужчинам, в гендерных вопросах согласным с Королевым. Только посмотрев кино, можно понять, через что пришлось пройти актрисе, которую погрузили не только в незнакомую, но еще и сугубо мужскую сферу.