130-летняя школа, открытая благодаря Ивану Яковлеву, вышла в интернет

МТС, цифровая экосистема, сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в Вурнарском муниципальном округе. Благодаря этому высокоскоростной мобильный интернет заработал в одной из старейших школ Чувашии – Большеяушской, которая была открыта при содействии просветителя Ивана Яковлева 130 лет назад.

Компания запустила новую базовую станцию в деревне Большие Яуши Вурнарского округа. В результате проведенных работ там, а также в соседней деревне Ойкас-Яуши заработал мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. Доступ к современным цифровым сервисам получили порядка тысячи сельчан, в том числе педагоги и учащиеся Большеяушской школы.

Это учебное заведение имеет давнюю историю. Об основании школы в своей деревне в конце 19 века ходатайствовали местные крестьяне, они обращались к просветителю чувашского народа и создателю нового чувашского алфавита Ивану Яковлевичу Яковлеву, тогда инспектору чувашских школ по Казанской губернии. Благодаря его содействию в 1893 году в Больших Яушах открылась школа.

Сейчас в Большеяушской средней общеобразовательной школе имени Фёдора Ашмарова учатся не только местные ребята, но и дети из соседних деревень.

«Уверена, что доступ к высокоскоростному интернету поможет в организации учебы. Школьники могут смотреть обучающие видеоуроки и мастер-классы прямо со смартфонов, быстро искать в интернете необходимую информацию, скачивать книги и учебники. А педагоги – внедрять интерактивные элементы на занятиях, просматривать в сети дидактические материалы», – пояснила директор МТС в Чувашской Республике Нина Краснова.