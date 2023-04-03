Чувашские школьники узнали, как собирают ракетные двигатели

«Искра» до космоса доведет

На прошлой неделе Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени И.И. Картукова в Москве принимало необычных гостей — 30 школьников из Чувашии. Ребята с интересом познакомились с работой предприятия. Но наверное самым важным для них в этой поездке оказалась встреча с нашим земляком Владимиром Сорокиным, который на протяжении многих лет руководит легендарным конструкторским бюро. Ведь благодаря ему эта поездка и стала возможной.

Надежность и безопасность в небе, в воде, на земле с 1946 года — под таким девизом сегодня работает МКБ «Искра», которое с 2007 года возглавляет наш земляк, уроженец поселка Опытный Цивильского муниципального округа Владимир Сорокин. Как вы поняли, предприятие основано в 1946 году. С того времени здесь разработано и поставлено на вооружение более 200 твердотопливных двигателей для зенитных, тактических, авиационных, морских и космических ракетных систем и комплексов. Предприятие — один из лидеров среди производителей твердотопливных ракетных двигателей в России.

…Дорога от Казанского вокзала до подмосковных Химок, где расположены производственные цеха МКБ, заняла не больше часа. Но прежде чем начать близкое знакомство с технологическими процессами, школьники прикоснулись к богатой истории «Искры». Дело в том, что на предприятии есть свой уникальный музей, где представлены все его разработки.

Впрочем, это не только музей, но и учебно-методический корпус. И идея его создания, кстати, принадлежит Владимиру Сорокину — чтобы проводить здесь со школьниками и студентами помимо экскурсий еще и практические занятия. С экспонатами музейного комплекса Владимир Алексеевич ознакомил своих юных земляков сам. Рассказал им много интересного, например, про широко известную «искровскую» двигательную установку системы аварийного спасения ракетно-космического комплекса «Союз» и его модификаций. Так, в 1983 и 2018 годах ее надежная работа обеспечила спасение экипажей космических кораблей «Союз Т-10-1» и «Союз МС-10» при авариях ракет-носителей на старте.

Своего «экскурсовода» школьники не хотели отпускать даже после того, как генеральный директор «Искры» все рассказал и показал.

Они задавали ему вопросы, которые в большей степени касались его личности, нежели профессиональной деятельности. Активнее всего были ребята из поселка Опытного Цивильского округа — оно и понятно, если учесть, что оттуда родом и сам Сорокин. Он для них настоящий пример для подражания.

Например, ученик этой школы Рома Ефимов задал ему важный для себя вопрос: «Что нужно делать, чтобы реализовать себя так же как вы? Как развить в себе качества лидера?» На что Владимир Алексеевич дал один хороший совет: «Надо много и хорошо учиться». И добавил, что конечно не нужно отказывать себе в общении с друзьями и занятиях спортом.

Но именитый земляк пригласил ребят не только для того, чтобы пообщаться с ними и рассказать о себе. Он подготовил для них насыщенную программу. Во-первых, школьники побывали в некоторых цехах предприятия и познакомились с механообрабатывающим и сварочным производством. Увидели, как изготавливают комплектующие детали. Им рассказали о полном цикле обработки, сборки и испытаний готовых изделий.

А во-вторых, им показали Москву во всей красе и величии. В сопровождении профессионального гида школьники совершили увлекательное путешествие от Московского Кремля до делового района «Москва-Сити». По окончании экскурсии ребята получили дипломы знатоков столицы России.

Перед отъездом детей в Чувашию Владимир Сорокин подарил им от себя памятные подарки. «Я очень рад, что сегодня из моей родной Чувашии приехали дети из всех муниципальных округов. Вы увидели, чем мы занимаемся сегодня и какие перспективы у нашего предприятия. И если у кого-то из вас в дальнейшем будет желание работать здесь, я буду только рад», — сказал Владимир Алексеевич.