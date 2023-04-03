25 апреля — День чувашского языка

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава республики:

«Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем чувашского языка и 175-летием со дня рождения просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева, масштаб личности которого впечатляет и сегодня. Он создал собственную педагогическую систему, открыл учебные заведения, учил любить людей и уважать родной язык. Его жизненный путь был образцом беззаветного служения Отчизне и своему народу. Сегодня День чувашского языка широко празднуется во многих регионах России, где принимаются меры по сохранению родного языка, традиций и культурных ценностей чувашского народа. «Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью», — говорил Иван Яковлевич Яковлев. Он искренне любил Россию и прекрасно осознавал ее значение, считая, что сближение чувашей с русским народом послужит укреплению российской государственности, сохранению его этнокультурного многообразия и открытию новых возможностей для социально-экономического развития страны. Народ, уважающий родной язык, способен с уважением относиться и к языкам других народов. В Чувашской Республике созданы все условия для воспитания подрастающего поколения в почтении к родному языку и языкам многочисленных народов, здесь проживающих. Мы, потомки Ивана Яковлева, высоко чтим имя Учителя, будем настойчиво изучать его уроки, беречь и ценить родную речь. Это наша общая задача!

С праздником, дорогие друзья!»