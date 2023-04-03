Николай Гаврилов избран председателем Федеральной автономии чувашей России

23 года назад была создана Федеральная национально-культурная автономия чувашей России. В Чебоксарах состоялся ее очередной съезд. В здании ТЮЗ имени Михаила Сеспеля собрались ученые, артисты, врачи, учителя, производственники – наши соплеменники со всей страны. В работе съезда принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Содействие сохранению и развитию чувашского языка, национальной культуры, традиций, самобытности, установление контактов с другими объединениями, действующими на территории России и за рубежом – на это нацелена деятельность организации. Насколько эффективной была ее работа в данных направлениях, а также о дальнейших задачах шла речь на съезде.

Собравшихся приветствовал первый президент автономии председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Нам важно сохранить особенности чувашского народа и его культуры для страны и мира, сказал он. Независимо от того, где представители народа проживают. Депутат вспомнил, как он в годы учебы в Москве специально приходил на Казанский вокзал, чтобы послушать чувашскую речь… А как финансисту ему важно использовать потенциал автономии для привлечения инвестиций в Чувашию.

В настоящее время в 24 субъектах страны зарегистрированы и действуют 60 чувашских национально-культурных объединений. Еще примерно столько же не имеют статус юрлица. Об этом сообщил в своем отчете о работе в 2018-2022 годах президент автономии, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Руководство организации тесно взаимодействует с Чувашским национальным конгрессом. В октябре прошлого года автономия провела встречу именитых выходцев из республики в рамках Года выдающихся земляков. На ней были обсуждены вопросы объединения усилий автономии и ЧНК по сохранению самобытности, сохранению языка, подчеркнул Леонид Черкесов.

В минувшем январе прошел семинар-совещание с участием представителей 26 регионов, на котором поднималась тема преподавания родного языка в местах компактного проживания чувашей, развития соответствующих ресурсов в интернете.

По итогам последней всероссийской переписи населения более одной трети наших соплеменников проживает за пределами Чувашии, привел статистику Черкесов. В последние годы активистами много сделано для их консолидации. В Москве и ряде других городов работают воскресные школы по изучению чувашского языка. Регулярно проводятся творческие фестивали и конкурсы. ФНКА активно сотрудничает с Администрацией Президента России, Федеральным агентством по делам национальностей, Госдумой РФ, Ассамблеей народов России и другими структурами. Недавно ФНКА вошла в состав ассамблеи. Деятельность автономии получила высокую оценку Дома народов России, там ей выделено помещение для постоянной работы. ФНКА причастна к организации праздника Акатуй в Москве. В столице проходят и другие чувашские национальные праздники. Ярким выдался праздник «Уяв» в Татарстане.

Среди членов ФНКА немало тех, кто активно организует замечательные мероприятия. Леонид Черкесов особо отметил деятельность Самарской, Ленинградской областных организаций, а также соплеменников из Ямало-Ненецкого автономного округа. В Москве наши земляки свято чтят память чувашского просветителя Ивана Яковлева, а также героя гражданской войны Василия Чапаева.

Говоря о задачах, Леонид Черкесов обозначил придание ФНКА статуса единого ресурсного центра, объединяющего наших земляков – деятелей культуры, искусства, науки, руководителей разного ранга, бизнесменов. Необходимо расширить направления деятельности автономии, более четко их определить.

На съезде приняты изменения в устав автономии. Согласно последним нормативным требованиям она стала называться Общественной организацией «Федеральная национально-культурная автономия чувашей России». Изменилось и название должности ее руководителя – отныне есть председатель Совета ФНКА вместо президента.

Председателем Совета избран Николай Гаврилов, Герой России, Почетный гражданин Чувашской Республики. Первым его поздравил Глава республики Олег Николаев. Для республики почетно иметь свою обособленную территорию в составе великой страны, сказал далее он. При этом выходцы из Чувашии проживают во множестве других ее регионов. И задача автономии – все тесней налаживать коммуникацию между ними. Но сегодня требуется выйти уже на иной уровень общения. На такой, какой продемонстрировал праздник «Уяв» в Татарстане, который обрел всероссийский масштаб. Надо ценить, что каждый гость Чувашии, ступив на ее землю, отмечает ее особую природу и даже особый воздух, сказал Глава.

На съезде утвержден отчет ревизионной комиссии, избран новый ее состав. Избраны также новые члены совета, назначен уполномоченный представитель в Минюсте России.