В Чебоксарах собрались творческие коллективы из девяти регионов

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В четверг и пятницу в Чебоксарах впервые пройдет зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Его уже в пятый раз проводит Минкультуры России в рамках реализации нацпроекта «Культура». Организатором фестиваля выступает Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, а в Чувашии его устраивают Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела республики и ДК тракторостроителей.

Сегодня в 17.00 на сцене Дворца культуры состоятся торжественная церемония открытия и концерт-приветствие коллективов республики, будут работать выставки, интерактивные программы и пройдет дефиле в национальных костюмах. А завтра в 11.00 начнутся конкурсные просмотры участников. За выход в финал поборются 14 творческих коллективов из Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Татарстана, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской, Челябинской областей и Пермского края. Нашу республику представят ансамбль народных инструментов «Эревет» и ансамбль народного танца «Сувар». Победители зонального этапа смогут претендовать на грант в размере двух миллионов рублей.

Опубликовано: 19 апреля 2023 г.


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