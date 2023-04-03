Электротехнический кластер Чувашии собирает коллег

«Релавэкспо» может стать ежегодным

Более 3000 участников собрала в Чебоксарах VII Международная научно-практическая конференция и выставка «Релавэкспо-2023». Это значительно больше, чем предыдущая. Представители 366 компаний в сфере разработки, проектирования, производства и эксплуатации релейной защиты и автоматики прибыли из 68 регионов России, а также республик Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан.

Чувашия — энергоэффективный регион

Столица республики закономерно была выбрана для системного обсуждения состояния и задач в этой области — Чебоксары считаются своеобразной столицей электротехнической отрасли страны. С каждым годом повышается статус форума, и не только ростом числа участников… Нынешний проходит на обширных площадях Чувашского театра оперы и балета, в предыдущий раз — на предприятии «ЭКРА». В здании театра разместилась выставка достижений отрасли от 46 экспонентов, с которой ознакомился Глава республики Олег Николаев.

На концепции «Релавэкспо-2023» не могла не отразиться сегодняшняя ситуация в стране и мире — она проходит под девизом «Релейная защита и автоматизация энергосистем в новых условиях». Об этом говорил на открытии форума Олег Николаев. Вместе с тем сложившиеся условия «предоставляют колоссальные возможности, чтобы реализовать внутренний потенциал, который ранее по ряду причин держали на полках», сказал он. Глава предложил проводить форум ежегодно, что встретило поддержку со стороны его участников.

Проект обсуждался на отдельной встрече Олега Николаева с заместителем министра энергетики России Эдуардом Шереметцевым. Глава республики сообщил, что стоимость объектов проекта на 2023-2027 годы составит свыше 2 млрд рублей. Он включен в индивидуальную программу социально-экономического развития республики до 2027 года и получил предварительное одобрение заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В республике разработан масштабный проект «Энергоэффективный регион», позволяющий обеспечить надежное энергоснабжение жителей и хозяйствующих субъектов, оперативно реагировать на любые инциденты. Первые результаты его реализации впечатляют — регион занимает 11 место в рейтинге реализации госполитики в области энергоэффективности и 29 место — по энергодостаточности. Чувашия также вошла в число регионов-пилотов по консолидации объектов электросетевого хозяйства, что позволит обеспечить сдерживание роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, сократить потери и упростить технологическое присоединение для бизнеса».

Это информационная система единой диспетчерской службы управления электрическими сетями ГУП «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии. Она позволяет обеспечить дистанционный сбор информации о параметрах электрических сетей и автоматизировать процесс управления их работой. На пилотном примере «Нового города» создан цифровой двойник его электрических сетей, позволяющий получить метрику их работы в настоящем моменте, а полученные результаты будут тиражироваться на все объекты региональной энергосистемы.

Глава также обозначил как одну из острых проблем отрасли нехватку специалистов. В свою очередь Эдуард Шереметцев сказал: «Стоит задача развивать свои компетенции, научные школы, обучать студентов, преподавателей, создавать свое оборудование и программное обеспечение. Чувашия в этом направлении наметила верный курс. Многие чувашские компании-производители оборудования достигли достаточно больших успехов и готовы удовлетворить любой спрос потребителя».

Да, тренд форума изменился с поправкой на новые условия. Но при этом обнаружилось, что «электроэнергетика — не та отрасль, которая на тысячу процентов зависит от иностранных решений», заявил в своем выступлении на форуме Эдуард Шереметцев. Это, однако, не снимает необходимости укрепления ее технологического суверенитета.

Отмечено важное место электротехнического кластера Чувашии, занимающего около 70% российского рынка. Практически все оборудование релейной защиты и автоматики выпускается на предприятиях кластера. Оно высококачественное, составляет конкуренцию иностранному.

Машиностроение сейчас сталкивается с огромным количеством заказов на фоне дефицита специалистов, сказал далее Михаил Кузнецов, директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России. Касаясь импортозамещения, он констатировал, что в релейной защите достигнута полная независимость от Запада. И огромный вклад в это принадлежит предприятиям Чувашии.

Выступил также зам. директора, главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев. Перед конференцией с ним также встретился Глава Чувашии. В ходе обсуждения Глава республики отметил, что филиал ПАО «РусГидро» является одним из крупнейших объектов генерации в республике. По итогам 2022 года производство электрической энергии на Чебоксарской ГЭС оказалось на 7,8% больше показателя за 2021 год. По словам Сергея Кондратьева, оборудование предприятия работает надежно. «Без внимания Чебоксарская ГЭС никогда не остается. Вопросы развития и эксплуатации регулярно обсуждаем на уровне Правительства России», — заверил он.

Чемпионы есть и на производстве

Олег Николаев дал старт корпоративному чемпионату «РусГидро» по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Он отметил его важность как раз в плане повышения кадрового потенциала.

Как сказал Сергей Кондратьев, если в 2019 году подобные соревнования проводились только среди инженеров РЗА гидроэлектростанций, то в этом году собран персонал со всех видов объектов генерации и сетевого комплекса, от Кавказа до Камчатки.

В рамках основного трека в чемпионате участвовали 29 работников Группы РусГидро, ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация и Белэнерго в возрасте от 18 до 35 лет, в рамках студенческого трека — 11 учащихся партнерских вузов и колледжей. Им предстояло выполнить конкурсное задание из 7 модулей. Необходимо было проверить трансформатор тока, настроить и проверить микропроцессорные устройства РЗА, защиты ЛЭП, выполнить другие операции. В день открытия соревнований на сайте чемпионата стартовало зрительское голосование за участников основного и студенческого треков. Победителей ждут призы от «РусГидро».

Энергетика республики в одной книге

С участием Олега Николаева на форуме состоялась презентация книги-альбома «Энергетика и электротехника Чувашии». Ее автор — известный архивист, давний партнер газеты «Советская Чувашия» Федор Козлов.

Инициатором издания стало Минпромэнерго республики. Сначала речь шла о современных предприятиях электротехники, но потом было решено охватить как их историю, так и историю всей энергетики Чувашии, сказал Федор Николаевич. В книге три раздела — исторический и два раздела о развитии современной энергетики и электротехнической промышленности. Издание богато иллюстрировано.

Глава Чувашии высоко оценил издание, выразив пожелание читателям постоянно знакомиться с историей и достижениями нашей экономики.

Фоторепортаж Максима Васильева: