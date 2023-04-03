Эстафету марафона «Рубежи Победы» принял Нижний Новгород

О подвиге рассказали документы и опера

Марафон «Рубежи Победы» продолжает путешествовать по регионам Поволжья. На прошлой неделе патриотическую эстафету принял Нижний Новгород.

По традиции начался марафон с исторических цифр и фактов. Своими исследованиями трудового подвига жителей Поволжья в условиях военного времени на межрегиональной научно-практической конференции, прошедшей в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина, поделились архивисты, историки, преподаватели высших учебных заведений.

Обращаясь к участникам конференции, министр культуры Чувашии Светлана Каликова напомнила, что Нижегородская область — шестой регион, на территории которого проходит межрегиональный патриотический марафон. До этого он проводился в Чувашии, Татарстане, Башкортостане, Ульяновской области и Мордовии, и в мероприятиях марафона уже приняли участие более 13 тысяч человек.

«Основная цель марафона, — отметила Каликова, — еще раз подчеркнуть, что мы всегда были рядом, плечо к плечу — и в годы Великой Отечественной войны, когда победу ковали в тылу и на фронте, и сейчас, в условиях спецоперации, когда мы также защищаем интересы Родины».

О том, как в республике шла работа по освещению подвига строителей Сурского рубежа и Казанского обвода и как эта тема тронула жителей всех возрастов, рассказала на конференции председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. «Марафон «Рубежи Победы» очень важен в наши дни, — подчеркнула она. — Вместе с жителями других регионов мы получаем прививку от нацизма, становимся сильнее и, испытывая гордость за героическое прошлое, равняемся на предков-победителей».

Наша справка На территории Поволжья строительство рубежей началось осенью 1941 года. Оборонительные рубежи проходили по территории Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Мордовии, Горьковской, Самарской, Ульяновской областей. Тысячи километров противотанковых окопов были построены в считанные месяцы. Длина только Горьковского рубежа составила 1134 километра, на его строительство были мобилизованы 350 тысяч жителей области.

Продолжилась патриотическая акция в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. Перед началом торжественной части участники марафона знакомились с развернутой в фойе выставкой «Рубежи Победы», подготовленной Чувашским национальным музеем, Государственным историческим архивом Чувашии и государственными архивами Нижегородской области.

Затем на сцене министры культуры Чувашии и Нижегородской области Светлана Каликова и Наталья Суханова зачитали приветственные адреса от руководителей регионов — Олега Николаева и Глеба Никитина, вручили награды. А ярким финалом марафона стала опера «Сурский рубеж», показанная нижегородцам Чувашским государственным театром оперы и балета. «Тема Великой Отечественной войны переосмысливается через оперу. Это нестандартный подход, это эксперимент, который нам очень интересен, — отметила Наталья Суханова. — И здорово, что с этим проектом коллеги знакомят нижегородскую аудиторию».

Впечатлился музыкальным «Сурским рубежом» и курсант Нижегородского кадетского корпуса Кирилл Егоров. «Я считаю, это довольно интересный подход к патриотическому воспитанию, — рассказал он журналистам. — Не просто провести урок мужества в школе, а дать билет на оперу, в которой будет все достаточно интересно и красочно рассказано».

Между тем

В 2023 году мероприятия межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» будут продолжены в Йошкар-Оле. Ведутся переговоры о совместном проведении марафона и с другими регионами Поволжья.