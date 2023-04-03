Пасхальное богослужение — в прямом эфире

Один из самых уважаемых праздников церковного календаря православный мир встретит в ночь с 15 на 16 апреля.

В нынешнем году трансляцию Пасхального богослужения в Чувашии впервые организуют из Свято-Троицкого мужского монастыря, расположенного в Алатыре. Праздничную службу проведет епископ Алатырский и Порецкий Феодор, сообщили в Минкультуры Чувашии.

Желающие смогут посмотреть трансляцию богослужения на канале Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на YouTube-канале НТРК «Чувашия». Праздничные богослужения пройдут во всех храмах и соборах республики.