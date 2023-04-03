Как стать собственником земли под гаражом?

Несколько лет назад в нашем гаражном кооперативе оформляли земельный участок. Нам предложили зарегистрировать землю в общедолевую собственность. Можно ли выделить участок только под своим гаражом, а не иметь какую-то долю в общем массиве?

Сергей Васильев, Чебоксары

«Если совладельцы имеют единую позицию, вы можете разделить в натуре земельный участок, находящийся в долевой собственности, и индивидуализировать свой участок под гаражом с переоформлением права собственности», — сообщила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова.

Как это сделать? Необходимо обратиться к кадастровому инженеру, заключить договор подряда на проведение кадастровых работ, в результате которых будет подготовлен межевой план в связи с образованием новых земельных участков.

Каждый вновь образуемый участок должен соответствовать установленным требованиям к предельным размерам земельных участков. Для Чебоксар, как в случае с автором вопроса, Правилами землепользования и застройки территории Чебоксарского городского округа установлено, что максимальный размер земельного участка с видом использования «размещение гаражей для собственных нужд» не должен превышать 80 кв. метров. Минимальные размеры не определены.

Как отмечают в Управлении Росреестра, образование земельных участков осуществляется по соглашению между сособственниками о разделе. Соглашение составляется в простой письменной форме и должно быть подписано каждым из участников долевой собственности на земельный участок. После этого полный пакет документов нужно предоставить в орган регистрации прав через МФЦ.

Для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на образованные участки и прекращения права общей долевой собственности на исходный земельный участок, а также снятия его с кадастрового учета необходимо представить : заявление от каждого из участников общей долевой собственности, межевой план, соглашение о разделе земельного участка, документ об уплате государственной пошлины за регистрацию права индивидуальной собственности и нотариально удостоверенную доверенность (если с заявлением обращается представитель). Кстати, доверенность могут выдать от имени нескольких лиц, а в качестве представителя может выступать как один, так и несколько человек, уточняет Татьяна Захарова.