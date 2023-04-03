Хоккеистам команды «Атал» дважды победить не удалось

После хорошего выступления на домашнем турнире чебоксарская команда «Атал» отправилась на Кубок Поволжья по следж-хоккею. Проходил он в ледовом дворце «Кристалл» в Саратове.

За победу в престижном турнире помимо «Атала» боролись еще две команды — местная «Волга-следж» и «Крылья мечты» из Пензы.

В матче открытия чебоксарцы скрестили клюшки с хозяевами льда. По ходу встречи наши ребята проигрывали 0:2, но классная игра бомбардира «Атала» Демида Чурбанова, забросившего три шайбы подряд, перевернула ход игры на 180 градусов. Однако ребята из Саратова не сдавались и успели до конца поединка сравнять цифры на табло. Судьба встречи решилась в послематчевых буллитах, в которых «Атал» был сильнее и победил со счетом 4:3.

В следующем матче против коллектива «Крылья мечты» наша команда ни на секунду не упускала инициативу. Поэтому закономерна была и победа чебоксарцев — 6:1. Все шайбы «Атала» записал на свой счет все тот же Демид Чурбанов.

В финале Кубка встретились соперники по первому матчу турнира — «Атал» и «Волга-следж». Битва за титул ожидалась упорная. Тем паче в спорте существует суеверие: «Дважды победить одного соперника за турнир очень сложно». И неписаное правило сработало. Несмотря на то, что чебоксарцы повели в счете, саратовские следж-хоккеисты смогли отыграться, а менее чем за минуту до конца матча забросили победную шайбу. В итоге «Волга-следж» выиграла и матч со счетом 2:1, и Кубок. Следж-хоккеисты команды «Атал» завоевали серебряные медали. Вместе с ними игрокам нашей дружины вручили и индивидуальные призы — лучшим вратарем стал Тимофей Фролов, а лучшим бомбардиром — Демид Чурбанов.