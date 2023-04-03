Валерий АНДРЕЕВ: Жизнь, посвященная автоматизации систем управления технологическими процессами

Подозреваю, что телефон Валерия Андреева, генерального директора Научно-Производственного Объединения «Каскад-ГРУП», сегодня не умолкает с раннего утра. Ему исполнилось 60 лет — с юбилеем наверняка поздравляют родные, коллеги и, конечно, многочисленные друзья. Мы же с Валерием Славовичем беседуем о зародившейся еще в детские годы любви к математике и физике, которая переросла в дело его жизни, об успехах его детища — предприятия «Каскад-ГРУП» и великих людях, за встречи с которыми он благодарен судьбе.

К математике с любовью

— Чувашские песни и пляски, вышивка, тяжелый сельский труд и веселое детство — все это я хорошо помню, — говорит Валерий Андреев. — Неведомо, как бы сложилась судьба, если бы не математика — именно она стала причиной разлуки с родной деревней, что в Моргаушском районе. Нет, «ботаном» не был — шалил, как все сельские мальчишки, но в школе учился только на «отлично» — каждый год получал похвальные грамоты. Видимо, в классе конкуренции не было…

— И роль первого парня в деревне Вас не устраивала?

— Думаю, да — не хватало. В 7-м классе поступил в чебоксарскую школу для одаренных детей. Пошел по стопам старшего брата, который тоже выучился в той же школе с углубленным изучением физики и математики, затем поступил в Московский государственный университет. В то время деревенскому парнишке попасть в МГУ было почти невозможно.

Вот так 13-14-летним мальчишкой я стал городским жителем. Тут уже родителей не было. Кроме образования это была еще и отличная школа жизни. В школе-интернате № 2 на Урукова, 24 в одной комнате мы жили 18 мальчиков из класса из разных районов республики — как в солдатской казарме. Все было: зарядка, самоподготовка, отбой, дисциплина, но в том числе и мальчишеские стычки и дружба. Совместная жизнь нас сплотила: несмотря на то что судьба разбросала по разным городам бывшего СССР, до сих пор дружим — сохранили теплые отношения. Там же, кстати, я встретил будущую супругу. Искорка зажглась, конечно, еще в школьные годы, а потом, спустя время, снова встретил ее, одноклассницу, и та искорка воспылала ярким пламенем.

Хорошие были преподаватели. С классным руководителем Владиславом Николаевичем Николаевым, который сегодня вернулся из далекого Салехарда, до сих пор тепло общаемся. Они нас любили — круглые сутки были рядом, что, правда, не исключало строгий с нас спрос. Там я получил первую свою в жизни «двойку» — чуть не плакал от обиды. А учительница, Валентина Ананьевна Захарова, говорит: «Это не последняя ваша «двойка». Вот так воспитывали в нас стремление к знаниям. Жаль, что школу ту закрыли, она и сегодня для многих детей могла быть основой будущих успехов.

— Продолжить образование Вы решили в Первопрестольной…

— Поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Почему-то скромно называлось училищем, а на самом деле оно еще тогда было одним из самых уважаемых и солидных в стране учебных заведений. Космические разработки, ракетные системы… И многие будущие космонавты инженерное образование получили там: Феоктистов, Елисеев, Макаров, Стрекалов… Требования к студентам были жесткие, потому я учился очень усердно — боялся отчисления. Первый семестр сдал на «отлично». Но… в 17 лет все мы немножко максималисты. Приехал на родину и не стал возвращаться в Москву — просто не захотелось. Написал заявление для поступления на физико-математический факультет Чувашского государственного университета. Поехал в столицу за документами. Конечно, меня там отругали: «Многие мечтают сюда попасть, а Вы при том, что у Вас все получается, отказываетесь…» Нет, не уговорили, и я продолжил обучение в Чебоксарах. Выбрал прикладную математику, которая связана с вычислительной техникой, автоматикой и т.д. Начал заниматься микропроцессорной техникой, которая только еще появлялась, электротехникой — меня это влекло.

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО,

начальник сборочного цеха комплектных изделий: — Валерий Славович подкупает тем, что оставляет своим подчиненным дистанцию для маневра и сам имеет свой коридор для маневра. Не лезет с мелкими подсказками и ненужными советами, полностью доверяет специалистам — вот это очень ценно в нашем директоре. Мне уже 72 года, я работал во многих коллективах, и, поверьте, не везде так.

Рядом с великими людьми

— И вот Вы дипломированный специалист. Кто-то из великих сказал, что все науки тяготеют к математике, — у вас наверняка был большой простор для выбора. Но «Каскад-ГРУП» не было еще и в помине — где начали трудовую биографию?

— В 1986 году пришел на «Химпром» инженером по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Пригласил лично меня и еще одного студента из группы Леонид Алексеевич Беляев, начальник отдела АСУП, — грамотный специалист и сильный руководитель, спасибо ему огромное. И, что удивительно, генеральный директор Производственного Объединения Леонид Сергеевич Шевницын меня, принятого на должность инженера, своим приказом направил на стажировку аппаратчиком в цех по производству хлора и каустика… Простым рабочим. Если честно, я был сильно огорчен. И только со временем понял, почему Леонид Сергеевич поступил именно так. Великий был человек!

Это сегодня вчерашние студенты сразу могут стать главными инженерами, а то и руководителями предприятий. Тогда же принято было начинать с низов — советская школа подготовки кадров не давала сбоя. В моем случае расчет генерального был простой: для успешной автоматизации цеха необходимо досконально узнать технологию производства. И, проработав несколько месяцев в том цехе, я даже, помню, отчет с моими размышлениями написал на многих страницах. Кое-кто попробовал высмеять мою инициативу, мол, молодой и пока еще зеленый, но руководство завода к моим предложениям отнеслось вполне серьезно.

В 1995 году возглавил отдел АСУТП, в 2000 году — управление АСУТП «Химпрома». По сути, по теме автоматизации систем управления технологическими процессами стал главным на предприятии человеком, а сама тема стала для меня главной и основной в жизни. Сказать по правде, тогда я думал, что в моей трудовой книжке будет единственная запись. Уж очень нравилась работа на «Химпроме». В то время на комбинате работали порядка 15 тыс. человек. Это было государство в государстве. Можно было работать и жить, не выходя за территорию завода: круглосуточные столовые, собственные магазины и т.д. — были созданы все условия. По нескольку суток не возвращался домой — так был увлечен работой.

— Тем не менее через 16 лет перешли на другое предприятие — почему?

— Л.С. Шевницын ушел, на заводе пошли перемены — не в лучшую сторону… И тут поступило предложение еще от одного великого в моей жизни, я считаю, человека — Глеб Андреевич Ильенко пригласил меня в «ЭЛАРУ». Пришел туда директором инжинирингового центра, затем был назначен на должность заместителя генерального директора приборостроительного завода по направлению «Энергоавтоматика». Нами были созданы новые интеллектуальные средства и системы автоматизации, сданы в промышленную эксплуатацию системы управления распределенными объектами жизнеобеспечения, системы автоматизации с применением новейших программных и технических средств на крупных промышленных предприятиях, объектах генерации электрической и тепловой энергии.

Изготовленная нами система ПТК «Волна», кстати, была установлена на Чебоксарской ГЭС. Это был новый продукт, которым предприятия «РусГидро» пользуются по сей день. Считаю, что мне сильно повезло, что посчастливилось работать с таким руководителем, как Глеб Андреевич. Человек очень порядочный, справедливый и требовательный, построивший завод и в тяжелые 90-е годы сумевший сохранить его — предприятие, которое сегодня является одним из ключевых производств в Чебоксарах и в стране.

— И ОАО «ЗЭиМ» интересом к системам автоматики, насколько я знаю, обязано тоже Вам…

— Получил приглашение от генерального директора Станислава Иосифовича Ляпунова, и там мы снова вышли на новую продуктовую линейку. Был налажен выпуск нового цикла продукции, связанной с управлением электрическими исполнительными механизмами. Но, к сожалению, продолжилась эта история недолго. С.И. Ляпунову пришлось уйти, и я после этого тоже решил там не задерживаться. Работая с таким умнейшим человеком, как Станислав Иосифович, ты очень хорошо начинаешь понимать рынок, и, уходя с «ЗЭиМ», я уже твердо знал, что дальше буду работать самостоятельно.

СЕРГЕЙ МАТРЕНИН,

главный инженер проекта (ГИП): — Часто ли Валерий Славович ругает подчиненных? Не часто, но — бывает… Сначала разберется в сути вопроса — справедливо строгий. Один из его принципов: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ты сделал и ошибся — это не значит, что тебя будут гнобить, нет, нужно дать человеку возможность исправиться. Ну если явный залет, если ты просто поленился, тогда, да, получишь по полной.

Начинал с нуля

— Быть может, великие люди… кончились?

— О! Возможно, да… Да и сам вырос. Сначала некоторое время поработал с приятелем: он показал, как работать самостоятельно, спасибо ему большое за поддержку. И в 2007 году создал собственное предприятие — «Каскад-ГРУП».

— С нуля?

— Если не считать богатый опыт работы, наработки за предыдущие годы, то да, с нуля. Конечно, было непросто. Тебя уже никто не поддерживает — все должен организовать сам. Работая на большом предприятии, ты защищен, а тут этой опоры уже нет — можешь рассчитывать только на собственные силы. Сидели в арендованных холодных помещениях на старых шатких стульях. Из благ цивилизации — только электричество. Оргтехнику принесли из дома. Тяжело начинали. Но было главное — понимание цели. Я четко знал, что мне делать, какую продукцию выпускать, с какими заказчиками сотрудничать. И были люди — основная ценность для успеха. Это мои коллеги, с кем я много лет работал вместе. Они мне поверили, поддержали — пошли со мной вместе. И деньги для них были далеко не на первом месте. Шутили: занимаемся любимой работой, за которую еще и зарплату дают. Таких людей теперь и не делают…

— Что из себя представляет сегодня «Каскад-ГРУП»?

— Научно-Производственное Объединение «Каскад-ГРУП» — ведущее предприятие Чувашии по разработке продукции для рынка автоматизации, IT-решениям и внедрению систем промышленной автоматизации. В декабре прошлого года предприятию исполнилось 15 лет. За эти годы им реализованы сотни крупных проектов по заказам как российских, так и зарубежных клиентов. Предприятие относится к группе производственно-инжиниринговых компаний, основа его развития — разработка, производство и внедрение инновационной продукции и решений.

— А если более понятным для обывателя языком?

— Представьте город, который окутан всевозможными сетями: вода, электричество, тепло, газ и т.д. Их нужно донести до потребителя, распределить, и наша автоматика делает все это безопасным, эффективным, экономным. Как вы считаете, сколько человек обеспечивает надежность работы инженерных систем, к примеру, в гипермаркете «Магнит» на улице Гагарина в Чебоксарах?

— Здание огромное — человек, наверное, десять, а то и больше.

— Не поверите — всего-то два сотрудника. Сергей Галицкий, в прошлом собственник сети магазинов «Магнит», так и говорит: свои деньги нельзя никому отдавать. Лишних людей в магазинах заменила автоматика, которая закладывается на объектах еще на стадии их строительства, люди должны быть заняты улучшением качества обслуживания клиентов.

— Хотите сказать, что в том самом магазине на улице Гагарина стоит ваше оборудование?

— И не только там. Наша «умная» техника обеспечивает эффективную работу гипермаркетов «Магнит» во многих городах России. Работаем и с сетью «Пятерочка». Впрочем, в числе наших клиентов сотни заказчиков в самых разных сферах и отраслях экономики — начиная с жилых домов и заканчивая нефтедобывающими и водозаборными скважинами нефтяных месторождений. На суперсовременном производстве «Хевел» — наша автоматика. В свое время мы установили систему диспетчеризации «свечки» в Чебоксарах — Дома правительства, которую обслуживаем по сей день. Система уже не новая, но работает надежно. Сейчас в сотрудничестве с СК «Инкост» сделали систему газовой детекции в «Новом городе». Россию то и дело сотрясают взрывы газа с человеческими жертвами, наша система позволяет исключить такие случаи — она заметит малейшую утечку газа и перекроет подачу голубого топлива в подъезд дома. Мы сторонники использования отечественных систем и разработок — они эффективные, не хуже, а нередко и лучше зарубежных аналогов.

ЕКАТЕРИНА МАРКИЗОВА,

ведущий менеджер по рекламе: — Обращаешься с рабочими вопросами, личными — Валерий Славович никогда не откажет, выслушает, поддержит дельным советом. Сказывается, наверное, его опыт преподавания студентам — наставник он замечательный. И отношение к каждому сотруднику — не как к ресурсу, а именно как к человеку, что очень ценно в наше время.

Умеем и можем

— А кое-кто говорит, что в части электроники, цифровых технологий мы безнадежно отстали от зарубежья, — это не так?

— Так говорят люди, кто не верит в потенциал России. Мы тоже много чего умеем и можем. К примеру, основной задачей нашего коллектива сегодня является цифровое решение по интеграции технологического оборудования в единый инструментарий технолога или руководителя. На всех уровнях: начиная с измерений величин, их обработки и заканчивая IT-сервисами дистанционного управления. «Умный дом, предприятие, город» и так далее — это все про нас. Наиболее известными нашими фирменными продуктами являются SCADA — система «Каскад», SoftLogic–система KLogic. Они превосходят многие импортные аналоги. Помимо них мы разработали еще один полностью импортозамещающий продукт — процессор автоматизации КАСКАД АР-8. Нужно отметить, что интеграция оборудования разных производителей всегда вызывает проблемы, а уникальность нашего процессора автоматизации заключается еще и в том, что он без помех стыкуется с «чужим» оборудованием. На его базе сегодня делаем в Сосновке систему управления новыми газовыми котельными, построенными в дополнение к бывшим угольным. И с каждым проектом горизонт применения АР-8 только расширяется.

— А люди? Многие предприятия жалуются на нехватку кадров. Вы с таким сложным производством дефицита специалистов не испытываете?

— В начале самостоятельного пути, я отметил, люди были основной ценностью. И в этом плане для предприятия за эти годы ничего не изменилось. Мы выкупили одно из зданий бывшего машзавода по проспекту Машиностроителей, 1, провели строительные работы, реконструкцию и оборудовали его под свои нужды. Здесь, в административно-производственном корпусе площадью около 2 тыс м?, сконцентрированы как интеллектуальная составляющая предприятия, так и собственное производство. За полтора десятка лет с момента образования НПО «Каскад-ГРУП» выдало продукцию порядка 3 млрд рублей, в том числе государственно значимой продукции более чем на 170 млн рублей, а в бюджеты разных уровней в виде налогов принесло более 500 млн рублей. Ежегодная выручка предприятия растет и достигает до 0,5 млрд рублей. При этом предприятие инвестировало в собственное производство более 100 млн рублей и осуществляет социальную политику благотворительности. Все это — результат работы сплоченной команды профессионалов. На предприятии трудятся порядка 80 человек, все с высшим образованием — это основной костяк. При увеличении объема заказов, что бывает нередко, на время нанимаем дополнительный персонал.

Средняя зарплата на предприятии сегодня составляет 71-72 тыс. рублей в месяц, что позволяет избежать текучки кадров. Тем не менее нехватку специалистов мы тоже ощущаем. Поэтому активно сотрудничаем с вузами — Чебоксарским филиалом Московского Политеха, членом попечительского совета которого я являюсь, Чувашским госуниверситетом. Открыли у себя кафедру по нашему профилю — студенты проходят у нас практику. Привлекаем их в разные наши проекты. Они могут подзаработать на карманные расходы, а для нас — возможность присмотреться к самым толковым. Нынче в наших рядах работают порядка трех десятков человек, которых мы таким образом выбрали из числа студентов, — они сегодня выросли в больших специалистов. Словом, на отсутствие интереса со стороны молодежи не жалуемся, это придает оптимизма и веры в то, что все у нас получится.