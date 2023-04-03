В Чувашском драматическом театре сыграли «Последнюю жертву»

Так трудно быть услышанной и понятой…

Ставить русскую и зарубежную классику на национальном языке — давняя театральная традиция. От сезона к сезону в разных уголках страны, от Поволжья до Северного Кавказа, играют переводного Уильяма Шекспира и Александра Пушкина, Федерико Гарсиа Лорку и Антона Чехова, чьи герои говорят на татарском и башкирском, азербайджанском и якутском. Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова не исключение. За 105-летнюю историю в его афише появлялись «Ромео и Джульетта» и «Виндзорские проказницы», «Кровавая свадьба» и «Дон Жуан», дающие возможность постигать многообразие жанрово-стилевой палитры на примере мировой драматургии. А 30 марта здесь состоялась премьера комедии «Последняя жертва» или «Юлашки пар?м» к 200-летию Александра Островского.

Режиссер Наталия Сергеева, художник Светлана Зверева и балетмейстер Чувашского академического ансамбля песни и танца Алексей Тимошенко попытались поговорить со зрителями на серьезные темы, по сей день не теряющие своей актуальности. На что люди способны ради наживы? Насколько далеко можно зайти в своих желаниях и потребностях? Как сохранить человеческое лицо, когда вокруг столько соблазнов? Не случайно «Последняя жертва» стоит в одном ряду с «Грозой» и «Бесприданницей». Во всех трех пьесах главная героиня страдает от равнодушия окружающих, жестокости и грубости мира, в котором так трудно быть услышанной и понятой… Катерина кончает жизнь самоубийством, Лариса гибнет от пули бывшего жениха, а Юлия выходит замуж за нелюбимого. Такие роли, энергетически затратные и сложные в техническом плане, требуют от актрисы недюжинных моральных сил и полного погружения в материал.

Оксана Драгунова уже сыграла Нину Заречную («Чайка») и Валентину («Прошлым летом в Чулимске»), Аниссу («Анисса») и Праски («Константин Иванов»), и каждая из ролей — словно пронзительная исповедь, надрывная, выстраданная, пропитанная горечью женской судьбы. Успела она попробовать себя и в пьесах Александра Островского. Даша в драме «Не так живи, как хочется» — отчаявшаяся, неприкаянная, раздавленная изменами внезапно охладевшего к ней супруга, но все-таки нашедшая в себе мужество простить его, стала продолжением линии трагических образов. Кстати, цэтот спектакль тоже поставила Наталия Сергеева, так что широкий спектр исполнительских возможностей молодой актрисы ей хорошо знаком. И вот теперь Юлия Павловна Тугина — женщина пылкая, свободная и отважная, готовая за поцелуй милых губ отдать все. Состояние, честь, доброе имя, выгодное положение в свете.

С ведущим артистом труппы Сергеем Павловым в роли Вадима Григорьевича Дульчина у них сложился великолепный дуэт, пленяющий стройностью звучания и эмоциональным накалом. Благородная внешность, изысканность манер и чарующая бархатистость голоса, пробирающего до мурашек, совершенно не вяжутся с ничтожностью натуры Дульчина, мелочной, ограниченной, плутоватой. Пристально следя за каждой проходкой героя, любуясь его статью, пластичностью, гусарской выправкой и аристократической элегантностью жеста, мы даже представить не могли, кто прячется под маской рыцаря. Важная деталь образа: имея от природы прямые волосы, актер специально завивает их к спектаклю, дабы создать ощущение некой романтичности, чувственности, беззаботного юношества, когда запросто пускаешься в авантюры и не думаешь о последствиях.

А вот Флор Федулыч Прибытков — совсем другое дело. Сутуловатый, сдержанный в мимике и жестах, с испытующим взглядом, грузным шагом и тяжелой рукой, он производил впечатление человека важного, делового, несуетливого, много повидавшего, знающего толк в жизни. В воплощении Николая Сергеева это глыба, вокруг которой все остальные кажутся не более чем мишурой, хотя и довольно привлекательной. Органично дополнили ансамбль Ирина Верьялова (Глафира Фирсовна), Марина Яковлева (Ирина Лавровна), Григорий Федоров (Лавр Мироныч), Валентина Ситова (Михеевна) и Сергей Иванов (Салай Салтаныч) — броской характерностью своих ролей, они не давали забыть о том, что перед нами все-таки комедия…