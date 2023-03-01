Два десятка чебоксарских школьников вступили в ряды юных росгвардейцев

Более 20 учеников чебоксарской школы № 65, расположенной в микрорайоне «Новый город», посвятили в юные росгвардейцы. Торжественная церемония прошла в актовом зале школы — ребята зачитали присягу, а потом получали специальные шевроны из рук почетных гостей, среди которых были начальник Управления Росгвардии по Чувашии генерал-майор полиции Дмитрий Расчетов, участник СВО Юрий Петров, замначальника чебоксарского отделения Юнармии полковник полиции в отставке Михаил Щенников. Кстати, присягу юных росгвардейцев приняли не только мальчики, но и девочки.
Опубликовано: 30 марта 2023 г.
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