Два десятка чебоксарских школьников вступили в ряды юных росгвардейцев

Более 20 учеников чебоксарской школы № 65, расположенной в микрорайоне «Новый город», посвятили в юные росгвардейцы. Торжественная церемония прошла в актовом зале школы — ребята зачитали присягу, а потом получали специальные шевроны из рук почетных гостей, среди которых были начальник Управления Росгвардии по Чувашии генерал-майор полиции Дмитрий Расчетов, участник СВО Юрий Петров, замначальника чебоксарского отделения Юнармии полковник полиции в отставке Михаил Щенников. Кстати, присягу юных росгвардейцев приняли не только мальчики, но и девочки.