Комиссия решала, как избавиться от «серых» зарплат в Чувашии

По бумагам официальная зарплата у предпринимателей меньше, чем у соцработников

Теневая занятость давно не в диковинку в таких сферах, как торговля. Но и в культурной отрасли она тоже может встречаться. Каких масштабов эта напасть и как от нее избавиться — об этом шла речь на очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты, снижения неформальной занятости, которое провел Глава республики Олег Николаев.

Начали же разговор с долгов по зарплате. По официальным данным, на 1 марта она составила 545 тысяч рублей. Однако в этих данных не учтена весьма существенная сумма — 5,8 миллиона рублей. Именно столько ООО «ЖБК № 2», вот уже пять лет находящееся в процедуре банкротства, задолжало своим работникам. А выпали эти цифры потому, что конкурсный управляющий Андрей Соколов систематически не представляет отчетность по зарплатной задолженности в статистические органы.

Глава республики таким большим долгом был возмущен. «Работники предприятия должны получить честно заработанные деньги, а межведомственная комиссия будет держать этот вопрос на контроле», — подчеркнул он. Соколов в ответ сообщил: «Надеюсь, что в результате эффективной работы Арбитражного суда Чувашской Республики будет погашена задолженность перед работниками. Она включена в реестр второй очереди как задолженность по заработной плате, то есть гасится в первоочередном порядке перед остальными кредиторами».

Хочется надеяться, что и засекречивать данные по долгам конкурсный управляющий больше не будет. Правда, на вопрос руководителя Чувашстата Эльвиры Максимовой о причинах непредставления данных четкого ответа он так и не дал.

В целом работа по снижению долгов по зарплате, сообщил руководитель Госинспекции труда в Чувашии Алексей Метелкин, ведется плотная — вместе с надзорными органами, представителями исполнительной власти республики и конкурсными управляющими. Но и жалоб на задержки зарплаты еще достаточно — на 1 марта в инспекцию поступило 74 обращения на эту тему. Хотя есть и положительная динамика — за аналогичный прошлогодний период таких обращений было 185.

Далее перешли к неформальной занятости. Одно из направлений работы по ее снижению в сфере культуры — разъяснительная работа о необходимости законного оформления трудовых отношений, сообщила заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Татьяна Казакова. В частности, руководителям организаций предписано заключать договоры на проведение концертов и других мероприятий только с физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в налоговых органах. Такой же порядок должен действовать и при заключении договоров на сдачу в аренду объектов на проведение разного рода культурных мероприятий.

Разъяснительная работа — основной инструмент в снижении неформальной занятости в торговой сфере, подтвердила и заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова. Но еще эффективней влияют на ее снижение меры господдержки малому и среднему бизнесу, стимулирующие предпринимателей к выходу из теневой занятости. В частности, займы агентства по поддержке бизнеса на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это позволило создать более 400 «белых» рабочих мест.

Рафикова также сообщила, что в республике насчитывается порядка 6400 объектов розничной торговли и что с теми руководителями «розницы», кто допустил снижение поступлений НДФЛ в республиканский бюджет в 2022 году, проведена адресная работа. Но Глава республики отметил, что этого мало.

Цифра Порядка 23 тысяч рублей составила в прошлом году официальная средняя зарплата в сфере предпринимательства

Он сослался на недавнее подведение итогов развития в ряде муниципалитетов, в ходе которого выявлялись проблемы малого бизнеса. И призвал министерство сосредоточиться на реальной реализации нормативных документов, доведении их до людей.

«Рекомендую на примере одного муниципального округа, скажем, Ибресинского, понять, почему такая ситуация наблюдается, выявить системные проблемы. Исходя из этого, выработать конкретные меры, — сказал Олег Николаев. — Создадим межведомственную рабочую группу, чтобы она была компетентна, всесторонне могла рассматривать на месте все нарушения, зафиксировать их».

По словам Главы, в сегменте малого и среднего предпринимательства официальная средняя заработная плата порядка 23 тысяч рублей — ниже, чем в социальной сфере, в той же отрасли культуры. «В сфере малого и среднего бизнеса доля потребительского рынка и торговли значительная, — отметил он. — Со следующего года вырастет МРОТ. Меры социальной поддержки оказываем с полутора МРОТ. Получается, многие люди из сегмента МСП попадают под социальную поддержку? Но я сомневаюсь, что в бизнесе реальные зарплаты ниже, чем у работников культуры и социальной сферы…»