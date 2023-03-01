Представители пяти регионов страны приехали в Чувашию, чтобы изучить хмелеводство

Курсы повышения квалификации в данной отрасли проходят в Чувашском государственном аграрном университете. Премудрости хмелеводства познают слушатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской области, Алтайского края и Республики Алтай. Есть на курсах и представители Чувашии. Это уже третий поток, всего в ЧГАУ обучились хмелеводству специалисты и инвесторы более чем из 17 регионов страны, сообщают в пресс-службе Минсельхоза.

Система данных курсов разработана в рамках Центра компетенций, который недавно создан на базе вуза. Преподаватели университета расскажут о прогнозировании урожайности хмеля, подборе сортов для конкретных условий региона; включено в программу и изучение действующих хмелемашин в хозяйствах республики. А на нынешнем потоке слушатели впервые будут обучаться технологиям развития культуры во времена активного импортозамещения.