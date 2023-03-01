Почему фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» не вызывает эмоций

Мелодрама для детей

«Почему вы сами не снялись в фильме?» — спросила у пилота Дамира Юсупова юная корреспондентка студии «Куча мала» на предпремьерном показе картины «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Летчик загадочно улыбнулся и коротко ответил: «Посмотрите фильм». Эта фраза уже не кажется отговоркой, если досмотреть кино до конца. Дамир Юсупов был не только консультантом съемочной группы, но и снялся в крошечном эпизоде. Получилось такое подмигивание режиссера зрителям.

Режиссер — Сарик Андреасян,

продолжительность — 90 минут,

места съемок: Москва, Московская область

СОВЕТСКАЯ КЛАССИКА ПРО ЛЕТЧИКОВ

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» с маркировкой 6+ — это точно не фильм-катастрофа. Скорее, мелодрама. И рассчитана она на детей. «Поверь в мечту, иди за ней, и все у тебя получится!» — уж слишком много там такого воодушевляющего и крылья расправляющего. А с учетом кадров из детства пилота, родившегося в 1977 году, мне казалось, что я смотрю классический советский фильм для школьников, где главный герой устремлен в небо, и все персонажи вокруг него положительные. Даже в сказках есть герои добрые и злые, а здесь все очень симпатичные. Прямо кино про хороших людей получилось!

Вообще задача перед Сариком Андреасяном стояла сложная — как заставить зрителя ерзать в кресле, сопереживать героям, если финал счастливый и заранее известный? Слава богу, повезло с биографией Дамира Юсупова: она оказалась не такой ровной, как след самолета в небе. Но в фильме и ее умудрились показать шаблонно. Сын вертолетчика с детства мечтал о штурвале. Подвело зрение — в летное не взяли. В Чувашском госуниверситете заочно выучился на юриста, уехал в Сызрань, работал там в городской администрации, а потом случился разворот на 180 градусов. В то, что после 30 лет можно стать пилотом, не верил даже отец. «Да пусть идет, все равно не примут, для летчика он уже старый», — говорит в фильме Касим Юсупов матери Дамира. Но при такой интересной биографии, углубления в нее нет, все скупо и без подробностей, как статья в Википедии.

Всего год в кресле командира воздушного судна, посадка на кукурузное поле — и Юсупов становится самым известным в России пилотом гражданской авиации. На мой взгляд, не только благодаря этой истории, но и обаянию, интеллигентности, скромности. Может быть, фильм получился таким спокойным (там нет эмоций на разрыв аорты), потому что сам Дамир человек сдержанный?

«Я человек советского поколения, выросший на старых фильмах про героев войны, легендарных летчиков. Вот они были для меня настоящими кумирами. Но когда сам получил звание Героя России, публичность, медийность — все это далось мне очень тяжело. Честно, я был не готов к этому. Поэтому, когда впервые зашла речь о съемках фильма, поначалу было некомфортно, я стеснялся. И прошло некоторое время, я многое переосмыслил и согласился на предложение Сарика Андреасяна. К тому же это кино не только про меня. Уверен, эта история про многих из нас. Люди обязательно найдут в ней что-то важное для себя», — сказал Дамир Юсупов на показе в Чебоксарах.

Здорово, что в название взяли фразу бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, быстро ставшую мемом. Летом 2019 года ее даже на футболках печатали. Стоя в дверях лайнера, он видел дорогу, куда должны были подъехать машины экстренных служб. А пассажиры уже начали плутать в высоких зарослях кукурузы, и нужно было указать им путь.

ВСЕ РЕШИЛО ПОРТРЕТНОЕ СХОДСТВО

Как же идет Егору Бероеву летная форма! Глаз не оторвать! Это Юсупов предложил артиста на роль самого себя. Вообще, если начать разбирать фильм на винтики, то на фоне похожих лент: двух «Экипажей»: Митты и Лебедева, «Турбулентности», «Чуда на Гудзоне» — он кажется скучным и состоящим из одних клише. Лишь Бероеву как-то удалось избежать пафоса, наполнить кадр ощущением спокойствия и надежности. Не зря же знакомство экранных Натальи и Дамира начинается с того, что она отмечает его улыбку. Может быть, ради этой улыбки Бероева-Юсупова зрители и идут в кино?

Зачем понадобилось вводить в фильм первую любовную историю Дамира? Он еще не стал пилотом, не выполнил ни одного рейса, а возлюбленная уже собрала чемодан и ушла. Абсолютно картонный персонаж, мотивы которого так и остались непонятными. Или эта женщина нужна для контраста с Натальей, которая мудро рассудила, что для мужчины главное в жизни — его дело?

Вообще современный российский кинематограф находится в поиске не только настоящих героев, но и ответа на вопрос: а какие мы сами? Какие проблемы нас волнуют, как мы ведем себя перед лицом опасности? Да, наверное, на каждом рейсе встречаются такие архетипные пассажиры.

Но здесь опять шаблоны: режиссер рассаживает персонажей в салоне довольно предсказуемо. Циничный, не верящий в бога парень получает место рядом с батюшкой; в разговор выясняющей отношения пары все время вмешивается с советами глава большого армянского семейства; антагонистом взрослого маменькиного сынка становится сделавший себя сам молодой бизнесмен. Ну а к кому подсадить еще одного парня, у которого настолько сложные отношения с мамой, что он не хочет или боится даже поздравить ее с днем рождения? Конечно, к матери двоих сыновей, да еще и снова беременной и рассуждающей о всепрощающей материнской любви! Но стоило заглянуть в глаза смерти, и все неразрешимые проблемы кажутся пассажирам сущей ерундой. Атеист уверовал, ссорившиеся влюбленные поженились, сын помирился с мамой. В общем, фильм для детей. Для взрослых здесь все слишком банально!

Удивило спокойствие в салоне в момент аварийной посадки: никто не визжал, не плакал, потом люди без всякой давки и паники покинули самолет. Пассажиры того рейса рассказывают: так и было. Они просто не успели по-настоящему испугаться: 93 секунды падения — и кукуруза, как смогла, смягчила посадку.

А затем было два месяца разбирательств, допросов у следователей, на Юсупова чуть не завели уголовное дело. Пассажиры собирались коллективно подавать в суд на авиакомпанию, но им очень быстро выплатили компенсацию, привезли уцелевший багаж. Многие отказались от отпуска в Крыму, вернулись домой, потом долго боялись летать. Дамир Юсупов перестал представляться, приветствуя пассажиров, чтобы они не вспоминали рейс, сделавший его всенародно известным. Вот она — правда жизни, но в героическом кино это, видимо, все лишние детали.

Есть в фильме эпизод с женщиной-продавцом горячей кукурузы, выставившей цену в 300 рублей за початок, потому что она «с того самого поля». И неважно, что подмосковная кукуруза выращивается на корм скоту. Сцена говорящая: это тоже «мы» в своем желании на всем делать деньги.

Тянем время? Зачем фильму три финала?

Программный директор Чебоксарского кинофестиваля, историк кино Сергей Лаврентьев считает: чтобы лучше понять замысел режиссера и оценить работу оператора, новые фильмы нужно смотреть на большом экране. Но «На солнце, вдоль рядов кукурузы» больше подходит для домашнего просмотра.

И не могу не сказать еще об одной особенности картины: у нее несколько финалов. Казалось бы, можно ставить точку после трогательной встречи экипажа с пассажирами и бесконечно длинного тоста парня, помирившегося-таки с мамой. Все обнимаются. Занавес! Но нам показывают кадры телевизионной хроники. Ну теперь-то точно все? Нет, Юсупов общается с мальчиком-пассажиром, который захотел стать летчиком. И повторяет ему слова своего отца, что нужно идти за мечтой. Закольцевали историю, отлично, пускаем титры! Но неееет! Там притаился еще один эпизод! Ощущение, что фильм искусственно удлиняли за счет трех концовок и очень длинной подготовки к рейсу вначале, с произнесением всей летной терминологии и переключением всевозможных тумблеров в кабине пилотов. Или режиссер думал, что таким образом нагнетает напряжение?

На мой взгляд, самое ценное в картине, что она основана на реальных событиях. Зря в интернете пишут, что самолет посадил себя сам. Сам он бы воткнулся носом в землю и загорелся. Не стоит забывать про полные баки горючего! И как зайти на аварийную посадку, чтобы не выкатиться с поля, рассчитал командир. Четко и быстро. Кино все-таки живет дольше новостных репортажей, и потому есть шанс, что этот подвиг экипажа, это «чудо на кукурузном поле» еще и благодаря экранизации останется в памяти жителей страны.