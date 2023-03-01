Пьяная ссора в машине закончилась убийством

На минувшей неделе в органы внутренних дел поступило сообщение о розыске 38-летней жительницы Чебоксар, пропавшей вместе со своим автомобилем марки «Toyota Rav4».

На следующий день после сообщения автомобиль со следами крови внутри салона был обнаружен оперативниками недалеко от одного из гаражных кооперативов города. А еще через день тело хозяйки машины нашли в яме неподалеку от места совершения преступления. Анализ звонков, поступивших на сотовый телефон потерпевшей, круга ее контактов и видеозаписей с камер наружного наблюдения позволил установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний житель Чебоксар, который был знаком с владелицей «Тойоты».

Следствие выяснило, что 20 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной в машине и задушил ее. Скрывая следы преступления, он скинул в яму тело своей знакомой и накрыл его сверху досками, затем избавился от вещей и одежды погибшей и отогнал ее машину в безлюдное место.

Чебоксарца задержали, он сразу дал признательные показания и был заключен под стражу. Как сообщили в Следственном комитете России по Чувашии, на сегодняшний день проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Константин Романов