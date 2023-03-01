Единый перевозчик скоро приступит к работе

А к концу 2023 года между Чебоксарами и Новочебоксарском запустят троллейбусы

Республика переходит на новую модель транспортного обслуживания. Что она даст, и какие изменения ждут граждан, обсудили на расширенной коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Уже в апреле, по словам Главы республики Олега Николаева, должен начать работу единый государственный перевозчик, а к концу этого года между Новочебоксарском и Чебоксарами необходимо запустить троллейбусные маршруты. В числе основных задач также значатся обновление подвижного состава пассажирского транспорта, единое тарифное меню, пересадочные абонементы.

«Если удастся воплотить все идеи и начинания, улучшения почувствует на себе каждый житель республики», — обнадежил Олег Николаев. При этом отмечено, что до лета будут утверждены все отраслевые стандарты и требования, направленные на то, чтобы транспортная деятельность не наносила вред окружающей среде, природе. Важно, чтобы все участники этого процесса, в том числе перевозчики, понимали, к какому стандарту надо двигаться и какие сроки для этого устанавливаются, подчеркнул руководитель региона.

«Правила должны быть четко регламентированы, понятны и заранее доведены до всех. Если кто-то проигнорирует их, заботясь лишь только о получении прибыли, будем реагировать достаточно жестко», — предупредил Николаев.

По данным Минтранса Чувашии, в Чебоксарской агломерации планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), благодаря которой будут автоматизированы процессы управления дорожным движением. Вводить ИТС намерены поэтапно. Как сообщил руководитель Минтранса Чувашии Владимир Осипов, летом откроется центр управления дорожным движением и общественным транспортом.

По словам Олега Николаева, вопросы дорожно-транспортной отрасли — одни из приоритетных в работе правительства региона. Качество дорог и пассажирских перевозок напрямую влияют на уровень жизни граждан, развитие экономики и социальную сферу, сказал он.

Цифры и факты По данным Минтранса, более 220 км асфальтированных и порядка 317 км грунтовых дорог отремонтировано в Чувашии в 2022 году. Построено 18 км новых дорог и 15 км наружного освещения. По словам Главы республики, объем дорожного фонда в Чувашии с 2020 года увеличился в два раза и достиг 8,3 млрд рублей.

Приводить в порядок транспортные артерии республики сегодня помогает национальный проект «Безопасные качественные дороги». Так, в прошлом году доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 46%, в Чебоксарской агломерации 77% дорог отвечают нормам. А с 2024 года появится новый показатель — доля нормативных дорог, входящих в опорную сеть региона, сейчас он на уровне 47,3%.

Олег Николаев отметил, что нужно использовать все имеющиеся возможности, в том числе новые технологии для скорейшего приведения дорожной сети республики в порядок. При этом важно помнить о качестве выполненных работ с соответствующей гарантией. По словам Николаева, это авторитет всей отрасли дорожного хозяйства в глазах жителей республики.