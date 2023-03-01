Продолжают поступать вопросы на прямую линию Главы Чувашии Олега Николаева

Только через телеграм-канал Главы их прислано уже более 80. Большая часть вопросов — от жителей Чебоксар. Людей интересуют судьба транспортной реформы, проблемы обманутых дольщиков, строительство школ в новых микрорайонах и возможность активного и познавательного отдыха детей во время школьных каникул. Как уже сообщала наша газета, прямая линия с Главой Чувашии состоится 31 марта, начало в 11 часов. Трансляция ее будет вестись в сообществе «Олег Николаев | Чувашия» и в группе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте, а также в телеграм-канале Олега Николаева. Вопросы можно присылать заранее через Яндекс.Формы или непосредственно во время прямого эфира.
Опубликовано: 27 марта 2023 г.
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