Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«31 марта в 11.00 проведу «прямую линию». Пообщаемся, обсудим волнующие вопросы, постараюсь охватить самые важные темы. Такое взаимодействие с жителями очень важно. Оно позволяет услышать ваше мнение, получить оценку нашей работы, обсудить инициативы дальнейшего развития Чувашии. Смотрите трансляцию в моем телеграм-канале, в социальной сети ВКонтакте на моей странице, в сообществе «Олег Николаев | Чувашия» и в группе «Чувашская Республика». Вопросы, в том числе в формате видео, можно оставить заранее в комментариях под постом в телеграм-канале или передать их в ходе «прямого эфира» по телефону 565-100. До встречи!»

Опубликовано: 22 марта 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.