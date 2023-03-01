ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«31 марта в 11.00 проведу «прямую линию». Пообщаемся, обсудим волнующие вопросы, постараюсь охватить самые важные темы. Такое взаимодействие с жителями очень важно. Оно позволяет услышать ваше мнение, получить оценку нашей работы, обсудить инициативы дальнейшего развития Чувашии. Смотрите трансляцию в моем телеграм-канале, в социальной сети ВКонтакте на моей странице, в сообществе «Олег Николаев | Чувашия» и в группе «Чувашская Республика». Вопросы, в том числе в формате видео, можно оставить заранее в комментариях под постом в телеграм-канале или передать их в ходе «прямого эфира» по телефону 565-100. До встречи!»