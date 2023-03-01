13 дольщикам Чувашии, обманутым недобросовестными застройщиками в 1990-х годах, помогут до конца этого года

Проблему обманутых дольщиков, ставших жертвами мошеннических схем застройщиков в 1998-2014 годах, планируется решить путем предоставления им жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве либо выплаты компенсации, заявил Глава Чувашии Олег Николаев. «Речь идет о 13 пострадавших, объекты которых не состоят в Едином реестре проблемных объектов. История пострадавших дольщиков тянется с 1998 года прошлого столетия. И, очевидно, мы решаем уже застарелую проблему, — заявил Олег Николаев. — Убежден, что некоторые из них уже практически утратили надежду восстановить свои права. Но благодаря нашему подходу и желанию инвестора реализовать проект, взять на себя бремя реализации прав дольщиков, мы полностью решим проблему».

Олег Николаев также сообщил о понимании необходимых действий в отношении других таких объектов. «Если не в этом, то в следующем году все объекты закроем и в Едином реестре проблемных объектов у нас не будет домов с пострадавшими участниками долевого строительства», — заверил он.

Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Данилов сообщил, что таким инвестором выступит ООО «СЗ «Стройтрест № 3». С ним будет подписано соответствующее соглашение. Застройщик документально подтвердил возможность восстановления прав любым из указанных выше двух способов.

«Учитывая, что проект соответствует требованиям законодательства, мы можем только приветствовать желание строительной компании, — сказал Олег Николаев. — Утверждаем решение и пожелаем ей удачи. Мы будем помогать инвестору решать все поставленные задачи, а пострадавшим — достичь желаемых целей». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В ТЕМУ

Семь проблемных домов в республике сдадут в этом году, а еще один объект завершат в начале 2024 года, сообщил в выходные информагентству ТАСС Глава Чувашии Олег Николаев. «Власти республики ведут тщательный мониторинг строительства этих домов, налажено плотное взаимодействие с каждым застройщиком, — отметил он. — Наша задача — выявлять все возникающие проблемы на стадии их возникновения и сделать все, чтобы они не выросли в большую кризисную ситуацию».