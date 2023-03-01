Планерка Главы: дорожные ямы, сибирская язва, заключение контрактов

Все необходимые меры для локализации очага сибирской язвы в Цивильском районе и предотвращения ее расползания в республике предприняты своевременно. Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном правительственном совещании.

ПОРУЧЕНИЕ.

В течение месяца госветслужбе чувашии детально проанализировать деятельность своих подразделений на предмет контроля за содержанием скота в коллективных хозяйствах, частных подворьях, реализации регламентов ветеринарного надзора. В том числе до и после его убоя. При необходимости внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты.

Руководитель Госветслужбы Александр Шакин напомнил, что с 17 марта по указу Главы республики установлен карантин по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. Для ликвидации последствий заболевания создан сводный эпизоотический отряд, установлено 4 КПП. Находящиеся в зоне животные вакцинированы против язвы.

Глава республики поручил в течение месяца тщательно разобраться с работой подразделений службы на местах в части предотвращения распространения как данного, так и других возможных заболеваний.

ПОРУЧЕНИЕ.

Каждому министерству максимально эффективно использовать бюджетные средства, направленные на качественные изменения жизни людей, развитие бизнеса. Руководителям министерств и главам округов еще раз проанализировать ситуацию с заключением контрактов на строительство и реконструкцию новых объектов, максимально активизировать реализацию программ.

Экономика в январе — феврале нынешнего года продолжала восстанавливать позиции по некоторым утраченным направлениям и дальнейшему росту успешных параметров. Об этом заявила и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова, докладывая об итогах экономического развития за эти два месяца. В январе — феврале индекс промышленного производства составил 111,2%. Ряд предприятий с успехом занимают импортозамещающие ниши.

Продолжался рост инвестиций в основной капитал. Республика вошла по темпу роста инвестиций в топ-10 среди регионов страны. В лидерах здесь Чебоксары, Ядринский и Алатырский округа. На 2 с лишним процента увеличился внешнеторговый оборот республики. Инфляция в минувшем феврале по отношению к декабрю 2022 года составила 0,9%, что на 0,4% ниже среднероссийского уровня.

Цифра 0,9% составила инфляция в республике в минувшем феврале по отношению к декабрю 2022 года — на 0,4% ниже среднероссийского уровня

Стабильной оставалась ситуация на рынке труда. Сохраняется тенденция роста средней номинальной заработной платы, отметил докладчик. За январь — февраль она увеличилась на 18,5% к тому же прошлогоднему периоду.

Консолидированный бюджет республики в январе — феврале по доходам исполнен в объеме 10,5 млрд, по расходам — 10,7 млрд рублей, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. В пополнении доходной части наблюдается заметное отставание — на 20,7% к прошлогоднему уровню. Зато по расходам идем с опережением на 28,5%. Год назад имели профицит бюджета почти 5 млрд рублей, а нынче по итогам двух месяцев получили дефицит в 135 млн рублей. Правда, республиканский бюджет идет с профицитом 1,1 млрд.

Ситуация с доходами объясняется новым режимом уплаты налогов в виде единого налогового платежа, сказал министр. Собственные поступления снизились почти наполовину. Но есть дополнительная поддержка из федерального бюджета — объем трансфертов составил более 6 млрд рублей с ростом в 1,6 раза.

Глава республики указал на то, что у каждого распорядителя бюджетных средств должно быть понимание по реализации намеченных на год планов в части использования бюджетных средств и все мероприятия должны быть нацелены на качественные изменения в жизни граждан, а также обеспечивать развитие бизнеса.

ПОРУЧЕНИЕ.

Интенсивней внедрять в восстановлении дорог инновационные подходы и методики с их последующим масштабированием.

Весна принесла дорожникам традиционные хлопоты по ямочному ремонту магистралей. Профильные службы приступили к обследованию на предмет определения объемов ненормативных дефектов и разрушений, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Решается вопрос ограничения проезда тяжеловесного транспорта. На сегодня потребность в ямочном ремонте в целом по региону составляет 604 тыс. квадратных метров. В апреле — мае в приоритетном порядке планируется отремонтировать 260 тыс. «квадратов», по остальным прорабатывается перечень так называемого площадного ремонта.

Особую остроту приобретает восстановление дорог, поврежденных в ходе строительства трассы М-12. Из общей их протяженности более 200 километров в нынешнем году надо отремонтировать порядка 80 километров. Соответствующие соглашения с Росавтодором подписаны. Глава республики посоветовал интенсивнее использовать новые технологии в сфере восстановления автотрасс.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не ослаблять контроль за паводковой ситуацией, прежде всего на реке Суре в районе Алатыря. Оперативно реагировать на изменение обстановки.

Все настойчивее напоминает о себе и предстоящий паводок. По словам председателя ГКЧС Чувашии Сергея Павлова, соответствующими службами в эти дни регулярно замеряется толщина льда на реках республики, данные передаются органам местного самоуправления для проведения профилактических мероприятий и информирования населения. В рамках подготовки к пропуску паводковых вод определен перечень превентивных мер. На этой неделе состоится заседание межведомственной противопаводковой комиссии, далее она будет работать в постоянном режиме. Такие же комиссии созданы и на местах. Созданы необходимые материальные и финансовые резервы. Контроль за паводковой обстановкой ведется на пяти гидропостах на самых крупных реках.

С 1 апреля стартует запись по приему детей в первый класс на 2023-2024 учебный год. Министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров рассказал о ходе организации этой важной акции. 370 школ республики примут первоклассников ожидаемой общей численностью около 17 тыс. человек. Традиционно с плюсом их число планируется в Чебоксарах, в этой связи возникают проблемы в школах новых жилых застроек.

Министр напомнил, что родители могут подать заявление на портале госуслуг, а также отправить его заказным письмом. Сейчас ведется необходимая информационная работа.