Виктория Моисеева: «Радуюсь, когда люди благодарят»

На отдыхе в отеле, санатории или пансионате гостям запоминаются не только уютные номера и вкусные завтраки, но и люди, которые там работают. Молодой администратор санатория «Волга» Виктория Моисеева уверена: улыбка, доброжелательность и внимательность персонала «исцеляют» отдыхающих не меньше, чем оздоровительные процедуры.

19-летняя Виктория первой встречает гостей санатория «Волга», расположенного в живописном уголке Чебоксарского района. В здравнице она работает совсем недавно — всего пять месяцев, устроилась туда после окончания Чебоксарского кооперативного техникума по специальности «Туризм». «На работу прихожу с огромным удовольствием, — говорит девушка. — Помимо того, что здесь прекрасные условия, дружный коллектив, свежий лесной воздух, мне нравится общаться с людьми и дарить им хорошее настроение».

В коллективе Виктория — самый молодой сотрудник. Приветливая девушка помогает гостям разместиться в санатории и в любую минуту готова ответить на все возникающие у них вопросы. Коллеги ценят Вику за отзывчивость, а отдыхающие — за доброту, чуткость и заботу. «Мне нравится желать людям доброго утра, вечером — спокойной ночи. И я вижу, как сразу поднимается у них настроение. Мне нравится наблюдать, как меняются отдыхающие: многие приезжают в санаторий «загруженные», в делах, а уезжают — довольные, обновленные, счастливые. Рада, когда в конце отдыха люди благодарят», — отзывается девушка.

Получить профессию в сфере туризма Викторию побудила детская мечта — в школьные годы она хотела стать бортпроводницей. Поступив в техникум, она несколько раз была призером чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia по компетенции «Туроператорская деятельность» в Чувашии, а в прошлом году как победитель республиканского уровня представляла наш регион на отборочном этапе соревнований в Башкортостане.

К окончанию техникума интересы Виктории поменялись, и теперь девушка одновременно с работой администратора получает образование спортивного инструктора. В будущем она планирует вести в санатории занятия по фитнесу и аэробике. Со спортом Вика на «ты» — за ее плечами десять лет занятий аэробикой, танцами и плаванием.