«Сокол» успешно стартовал в плей-офф первенства НМХЛ

Выиграли вопреки всему

Хоккейный Новочебоксарск ликует — на третий год пребывания «Сокола» в первенстве НМХЛ команда под руководством Егора Карпа сыграла первые матчи плей-офф в своей истории. В родных стенах наши хоккеисты скрестили клюшки с «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Обилие шайб, драматичное развитие событий, интрига до самого конца обеих встреч — публика в ледовом дворце «Сокол» наслаждалась качественным молодежным хоккеем.

Выход в плей-офф — уже значимое достижение, но игроки «Сокола» не собирались сдаваться на милость грозному сопернику из Кирово-Чепецка (подопечные Егора Карпа не познали вкуса победы над «Олимпией» в регулярном чемпионате, проиграв четыре матча). Ведь встречи на стадии плей-офф — это настоящая рубка, в которой может произойти все, что угодно.

Чтобы получить заветный билетик, нужно было отстоять большую очередь. Любители хоккея пришли на игру не с пустыми руками — кто с плакатами, а кто и с дуделками. Команда гостей тоже не осталась без поддержки — из Кирово-Чепецка прибыл внушительный десант болельщиков.

В дебюте встречи новочебоксарские хоккеисты прессинговали, оказывали давление на соперника и даже, казалось, забросили заветную шайбу, но гол отменили. По трибунам прокатился вздох разочарования… А спустя две минуты гости поймали на ошибке оборону хозяев и забросили первую шайбу в этой серии.

«Сокол» владел инициативой, но реализовать игровое преимущество в заброшенные шайбы никак не удавалось. После череды удалений на старте второго периода гости удвоили преимущество. Казалось, фаворит сможет спокойно довести матч до победы, но не тут-то было! Не без помощи удачного отскока от клюшки игрока гостей хоккеисты «Сокола» усилиями Максима Авраменко сократили отставание в счете.

«Сокол! Сокол!» и «Шайбу! Шайбу!» — скандировали поклонники наших хоккеистов на трибуне. И в тот момент, когда градус игры постепенно утихал, новочебоксарцы в меньшинстве сравняли цифры на табло! Нападающий Михаил Леонов классным броском вонзил шайбу в девятку ворот голкипера «Олимпии» Артема Кузина.

В команде гостей наблюдались проблемы с игровой дисциплиной. «Сокол» заработал двойное большинство, которое сумел реализовать Ильяс Галимов и впервые в матче вывел свою команду вперед. В итоге хоккеисты «Сокола» ценой неимоверных усилий смогли отстоять нужный результат и, забив еще шайбу в пустые ворота, выиграли первый матч со счетом 4:2.

«15-20 лет не было такой атмосферы на стадионе, как сегодня. Мы в едином порыве гнали наших хоккеистов вперед! Получили незабываемые эмоции, после окончания матча даже не хотелось уходить. Благодарили ребят за игру. Сама игра очень хорошая, ребята все были на кураже», — поделился своими впечатлениями болельщик «Сокола» Сергей Севостьянов.

На следующий день вторая встреча начиналась еще хуже для подопечных Егора Карпа. Хоккеисты «Олимпии» в первом периоде забросили три безответные шайбы. Но и в этом матче наши ребята сотворили настоящее чудо и в начале второго периода отыграли две шайбы.

«В плей-офф нельзя совершать ошибки, которые простят в регулярном чемпионате. Во втором периоде мои хоккеисты не выполнили задание, которое перед ними ставилось. Сделали две грубые ошибки. Нельзя после перерыва так играть», — посетовал главный тренер «Олимпии» Юрий Култынов.

Далее гости старались оторваться, а новочебоксарцы снова догоняли. Голевая перестрелка во втором периоде завершилась счетом 5:5. Третий период и овертайм голы командам не принес.

Судьба встречи решалась в послематчевых буллитах. И тут опять сначала повели гости, но «Сокол» усилиями Никиты Матросова восстановил статус-кво. В кульминационный момент удачную попытку исполнил Никита Авраменко, а хоккеист «Олимпии» Максим Бобров не смог «пробить» голкипера Юрия Игнатьева, которого после матча болельщики новочебоксарцев буквально носили на руках. В итоге «Сокол» одержал вторую победу со счетом 6:5!

«Мы одержали две победы, но это еще ничего не значит. Серия идет до трех побед. Сейчас мы поедем в Кирово-Чепецк, там у них тоже хорошо болеют. Последний шаг будет самым трудным», — сказал на пресс-конференции главный тренер «Сокола» Егор Карп.

МЕЖДУ TEM

Продолжается сезон и у других спортивных команд республики. Баскетболисты «Чебоксарских ястребов» сыграли три матча на втором этапе регулярного чемпионата высшей лиги. Чебоксарцы проиграли командам «Нефтехимик» (61:87) и «РПФ — Университет спорт» (77:89). При этом «ястребам» удалось выиграть матч у коллектива «Южный слон» со счетом 84:82.