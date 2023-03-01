«Хмелевод» подал иск на дорогу

Ибресинский районный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере 48-летнего уроженца Нижегородской области. В сговоре с третьими лицами он разработал схему хищения бюджетных средств.

В августе 2021 года в районный суд от обвиняемого, как руководителя фирмы, поступили документы об убытках, понесенных от строительства автомобильной дороги М-12, на участке которой он якобы планировал выращивать хмель и уже инвестировал в проект серьезные средства. Однако следователи УФСБ по Чувашии установили, что фактически никаких материальных затрат не существовало, хотя застройщику федеральной трассы были выставлены претензии на сумму около 25 млн рублей.

Cуд назначил «хмелеводу» наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года — исходя из того, что он помогал расследованию и полностью признал свою вину. В отношении соучастников уголовное дело сейчас находится в суде.

Оксана Казакова