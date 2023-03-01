ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«Участие Чувашии в 9-й Конференции по сотрудничеству России и Таджикистана позволило наладить контакт с представителями Ирана. В том числе это касается крупного бизнеса, который заинтересован в выходе на рынок России. Рассказал, что лучшим вариантом выхода на российский рынок по целой номенклатуре товаров будет открытие локализованного производства в Чувашии. К тому же открытая в Новочебоксарске новая ОЭЗ и создание индустриального парка со всей необходимой инфраструктурой дают дополнительные плюсы и отличные возможности для этого. Пожали руки с одним из ведущих производителей Ирана машиностроительной продукции Хайбати Сайед Саидом, договорились о том, что в самое ближайшее время (ориентировочно в начале апреля) к нам приедет делегация Ирана».