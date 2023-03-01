В Чувашии разработали социальные паспорта для семей мобилизованных

Чтобы люди не оставались наедине со своими переживаниями

В начале недели Президент России Владимир Путин во время видеоконференцсвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым предложил распространить на всю страну идею создания паспорта семьи мобилизованного. Предполагается, что таким образом оперативнее будут решаться различные вопросы поддержки — от газификации до оказания медпомощи.

В Чувашии о необходимости создания социального паспорта семей участников СВО впервые заговорили еще в октябре прошлого года — на одном из заседаний оперативного штаба по решению вопросов, связанных с мобилизацией, и введению базового уровня готовности на территории республики. Тогда было принято решение, что единый координационный центр возьмет под опеку семьи мобилизованных, а паспорт на каждую семью позволит синхронизировать и сопровождать все формы поддержки, исходя из конкретных проблем и запросов близких родственников наших бойцов.

Поэтому к исполнению поручения Президента страны регион был уже готов. В настоящий момент социальные паспорта разработаны для всех семей мобилизованных из Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. Благодаря чему своевременно решаются такие вопросы, как устройство детей участников СВО в детский сад, получение бесплатной юридической помощи, реабилитация возвращающихся в регион военнослужащих и так далее.

«Паспорт дает возможность вовремя выявить потребности семей бойцов спецоперации, назначить необходимые меры поддержки и оценить эффективность адресного сопровождения», — считает Глава Чувашии Олег Николаев.

Кроме того, в республике обратили внимание еще на один важный момент — нужно создавать не просто региональное подразделение или комитет, а некие клубы в каждом муниципальном образовании, где жены, матери военнослужащих смогут друг с другом общаться. По мнению Олега Николаева, эти площадки позволят людям почувствовать, что они не одиноки в своих переживаниях. Кроме того, в таких клубах можно проводить беседы с профессиональными психологами, которые имеют опыт работы с людьми, оказавшимися в подобных жизненных ситуациях, и могут дать советы как в группах, так и индивидуально.

По официальным данным, 46 членам семей мобилизованных на сегодня помогли в трудоустройстве или профессиональной переподготовке, более 800 ребятишек бесплатно два раза в день питаются в школах, свыше 600 школьникам назначены стипендии в школах. Льготы на посещение детсадов предоставлены 812 малышам. Многие дети участников СВО ходят в кружки и секции. За 179 членами семей закреплены волонтеры.

КСТАТИ

По данным Минтруда Чувашии, во всех городах и районах республики на базе центров социального обслуживания действуют координационные центры под руководством глав администраций муниципальных образований. Чтобы вопросы, волнующие семьи мобилизованных, решались качественно и оперативно, сообща работают местные и региональные власти, профильные ведомства и социальные службы. Поддержка оказывается самая разная: где-то требуется юридическая консультация или содействие в оформлении документов, пособий, а в иных случаях необходима физическая помощь. Так, одна из пожилых мам мобилизованного сына попросила почистить снег во дворе и на крыше дома, другой маме волонтеры подсобили в доставке дров, третьей соцработники помогли пройти медкомиссию для продления инвалидности. В Чебоксарах женам участников СВО — молодым мамам часто требуется помощь «экспресс-бабушек». Кстати, с начала года 15 бабушек-помощниц 17 раз выезжали по таким просьбам.