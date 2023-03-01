В ЧГУ побывали студенты и преподаватели Донецкого национального технического университета

Знакомство дончан с ЧГУ началось с посещения Музея истории университета и продолжилось экскурсией по новым учебным аудиториям, современным молодежным пространствам, по техническим лабораториям, многие из которых были оснащены современным оборудованием благодаря партнерам вуза — предприятиям электротехнического кластера Чувашии. В Новом корпусе ЧГУ гостям показали недавно открытый этнокультурный центр «Наследие», Киберклуб, Музей истории Великой Отечественной войны, Археолого-этнографический музей имени П.В. Денисова. Познакомиться с культурой и традициями чувашского народа гости смогли в Чувашском национальном музее и на обзорной экскурсии по городу Чебоксары.

Визит не был спонтанным — летом 2022 года ЧГУ заключил соглашение с ДонНТУ. Вузы договорились о сотрудничестве в научной, образовательной и воспитательной сферах, ведь оба они являются основными поставщиками кадров для электротехнической отрасли своего региона. Очень кстати были экскурсии на партнерские предприятия, где гостям рассказали, как совместно с университетом выращивают молодые кадры.

Для этого ЧГУ открывает инженерные классы в школах республики, в вузе работает «Малая электротехническая академия 7+», проводятся тематические олимпиады по электротехнике и машиностроению, которые дают бонусы для поступающих. А специалисты из ДонНТУ рассказали, как у них выстроена система обучения выпускников техникумов без отрыва от работы, как работает Малая академия наук. В планах — поиск новых форматов для взаимодействия и подготовки достойных инженерных кадров.

О своей студенческой жизни дончанам рассказали ребята из Студсовета ЧГУ, волонтерского центра, штаба студенческих строительных отрядов. Гости узнали, что студенты нашего вуза не раз выигрывали гранты на реализацию своих идей (две лаборатории в главном корпусе отремонтированы за счет грантов Росмолодежи, оборудование для некоторых творческих студий также приобретено на грантовые средства).

«Мы увидели шикарнейшее оборудование, оснащение кафедр. И самое главное, стремление преподавательского состава подготовить не только квалифицированного специалиста, но и готового к дальнейшей жизни студента, человека. И у них это здорово получается, мы надеемся, у нас тоже получится в сотрудничестве, — поделился впечатлениями заместитель декана по науке факультета интеллектуальной электроэнергетики и робототехники ДонНТУ Андрей Минтус. — Очень понравилась совместная форма работы университета с электротехническим кластером Чувашии. Мы с ЧГУ наметили точки взаимодействия в научной деятельности, обговорили вопросы повышения качества лабораторного оборудования в ДонНТУ».

Андрей Смирнов