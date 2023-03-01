Новочебоксарский школьник спас крестного отца

Про замечательного парня из Новочебоксарска Рому Григорьева рассказал в своем телеграм-канале министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров.

«Рома учится в гимназии № 6 Новочебоксарска в 11-м классе, — сообщил Захаров. — На выходных с крестным отцом отправился на пасеку в лес. Дорога туда неблизкая. Ехали на машине, потом на лыжах. На обратном пути крестному стало плохо. У него случился инфаркт. Рома не растерялся, среагировал моментально: позвонил в службу спасения и всем родственникам, скрепил три лыжи между собой, положил крестного на них и начал потихоньку тащить его. В лесу глубокий снег, и добраться до пострадавшего службе спасения было нелегко».

Дмитрий Захаров также сообщил, что в будущем Рома хочет пойти работать в правоохранительные органы. «Думаю, у него все получится, — констатировал министр. — В свободное время он посещает спортивный зал, готовится к ЕГЭ. Желаю ему успехов! И спасибо родителям и педагогам за воспитание такого героя».