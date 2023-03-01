По новым маршрутам из Чебоксар в Новочебоксарск — уже в этом году

Минтранс Чувашии сообщил, что с декабря этого года, когда истекут сроки действия свидетельств перевозчиков в Новочебоксарске, маршрутная сеть пассажирского транспорта в городе кардинально изменится.

Реформа затронет и межмуниципальное пассажирское сообщение — будут отменены маршруты автобусов № 220, 234 и 270, сроки действия разрешений перевозчиков на которых истекут. А автобусы № 101, 101с, 262 и 331 поработают еще некоторое время.

«Изменения в маршрутной сети нужны для исключения дублирования муниципальных и межмуниципальных маршрутов, перехода на регулируемые тарифы, внедрения единых проездных билетов и пересадочных абонементов», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

В первое время будут работать два межмуниципальных троллейбусных маршрута — № 61 и 62. На линию выйдут 47 троллейбусов. Вся техника будет низкопольной, оборудованной системами климат-контроля, обеспечения безопасности и информирования пассажиров. На внутренние линии Новочебоксарска выйдет 41 троллейбус.

Кроме того, с 1 января 2024 года планируется внедрить пересадочные абонементы на троллейбусах. Они позволят ехать с бесплатной пересадкой с одного троллейбусного маршрута на другой в течение определенного периода времени как в Чебоксарах, так и в Новочебоксарске и между двумя городами.