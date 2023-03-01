Вступили в силу новые правила разведения огня на садовых участках

Хоть садово-огородный сезон еще не начался, но дачникам уже есть чему порадоваться. С 1 марта в России вступили в силу новые правила сжигания листвы и мусора, установки мангалов на дачных участках.

Как уже сообщала «СЧ», до нынешней весны разводить костры на дачах можно было не менее чем в 50 метрах от дома, сжигать мусор в бочках — как минимум в 20 метрах от ближайшего строения. Теперь нормативные расстояния составляют соответственно не менее 7,5 и 15 метров, а для мангалов минималка и вовсе равна 5 метрам.

«Когда-то было разработано одно правило разведения открытого огня и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. — Эти правила было сложно соблюдать, так как подавляющее большинство классических садовых участков не позволяет разместить мангал, удовлетворив все требования».

А наказывали ли раньше жителей республики за «неправильный» костер на даче? Как сообщили «СЧ» в Управлении МЧС по Чувашии, в прошлом году во время действия особого противопожарного режима за выжигание сухой травы, стерни, пожнивных остатков, сжигание мусора и разведение костров 121 человек был привлечен к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, сумма штрафа от 10 до 20 тысяч рублей). В МЧС также сообщили, что среди оштрафованных были и дачники, но сколько именно, не уточнили…