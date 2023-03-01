Олег Николаев: Из недавних пожаров необходимо извлечь уроки

Огонь ошибок не прощает. И вода тоже

Надо извлечь уроки после недавних пожаров в помещениях бывших общежитий и освободить пути эвакуации и эвакуационные выходы в жилых домах от загромождающих их бытовых предметов. А в отношении лиц, допустивших такие нарушения, необходимо принять меры, вплоть до привлечения к административной ответственности. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил на внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Насколько мы хорошо подготовимся, настолько слаженно будем реагировать на инциденты. Но самая главная наша задача — обеспечить безопасность жителей республики и объектов, которые находятся в зоне нашего внимания, — подчеркнул Олег Николаев. — Поэтому очень важно применять весь комплекс мер, прежде всего профилактического характера, чтобы становилось меньше происшествий, которые наносят ущерб и, к сожалению, порой уносят жизни людей».

С наступлением весны «пожарная» тема приобретает особую актуальность. Ежегодно в апреле — мае в республике наблюдается резкий рост количества пожаров по причине пала сухой травы и сжигания мусора на открытой территории. В минувшем году по этой причине в Чувашии произошло 324 пожара из 1508 (21,5%), а в 2021 году — 422 пожара из 1589 (26,6%). Больше всего возгораний было в Чебоксарах, Канаше, Новочебоксарске, Чебоксарском, Цивильском и Красночетайском муниципальных округах. За правонарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности составлено 20 протоколов.

Олег Николаев отметил неудовлетворенность этой работой:

«За последние два года мы очень плотно говорим о необходимости сбалансированного подхода с одной стороны, профилактической работы, с другой стороны, применения мер наказания в рамках действующего законодательства за нанесенный ущерб. Видим, что у нас есть некое снижение пожаров, прежде всего от пала травы. Но при этом из сотен фактов пожара всего лишь 20 протоколов составлено должностными лицами. Это говорит о том, что меньше чем в 10 процентах случаев изучались, анализировались и устанавливались виновные. Так работать нельзя».

Руководитель республики напомнил главам муниципальных органов власти, что они в рамках своих обязанностей несут ответственность за выявление причин и виновных в таких случаях.

На совещании также обсудили меры по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Чувашии. При неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления могут оказаться 17 муниципальных образований. Потенциально опасной паводковой зоной является город Алатырь. Чтобы обеспечить безопасный пропуск паводка, будет организована совместная работа с заинтересованными органами власти и организациями. Силы и средства к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с пропуском весеннего половодья 2023 года, готовы, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Справка «СЧ»

По статистике чаще всего пожары возникают в жилых зданиях, а основными их причинами становятся неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрического оборудования.