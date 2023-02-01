Чебоксарские медики вернулись из командировки в зону СВО

Целый месяц медсестры МНТК «Микрохирургия глаза» Валентина Порядкова и Лина Кушманова работали в зоне спецоперации, помогая коллегам из 39-го отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ Министерства обороны.

Этот отряд с первых дней спецоперации задействован на самых тяжелых участках. Сначала он базировался в Гостомеле, а затем был переброшен на Соледарское направление. Медики аэромобильного отряда оказывают экстренную помощь военнослужащим, которые находятся на передовой.

«Когда я узнала, что нужны специалисты для оказания экстренной медицинской помощи в зоне СВО, сразу написала заявление на командировку. Моя работа заключалась в оказании анестезиолого-реанимационной помощи пациентам — российским военнослужащим, которые получили ранения на поле боя. Это, в основном, осколочные и минно-взрывные травмы. В госпитале, где мы работали, было все необходимое для круглосуточного проведения операций любой сложности», — говорит Валентина Порядкова. И добавляет: «Только там, в зоне спецоперации, осознаешь, как от квалификации специалиста зависит жизнь другого человека. И если будет необходимо — не задумываясь поеду еще раз».

Как сообщают на сайте клиники, вернувшиеся из командировки медсестры были удостоены благодарности руководства Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза».

«Спасибо нашим героическим медсестрам за смелость, отзывчивость, сострадание, за самоотверженный труд, — говорит директор филиала Надежда Поздеева. — Мы ими гордимся!»

Валерий Семенов