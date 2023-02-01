Более 3 млрд рублей будет направлено на поддержку предпринимателей в Чувашии

Такая сумма будет направлена в регион в 2023 году в рамках господдержки предпринимательской инициативы. Цифры озвучила заместитель министра экономического развития и имущественных отношений республики Лариса Рафикова в рамках прямого эфира в сообществе «Чувашская Республика», организованного при содействии Центра управления регионом Чувашии.

В республике по-прежнему будут развивать индустриальные парки, отметила замминистра, продолжится реализация индивидуальной программы социально-экономического развития региона. «Гарантийный фонд республики, микрофинансовая компания, центр экспортной поддержки, который в два раза увеличил свое финансирование, готовы каждому помочь, каждому разъяснить, подсказать и помочь поставить на рельсы бизнес», – напомнила об институтах поддержки бизнеса Лариса Рафикова.

Также в прямом эфире рассказали, что помимо этих организаций в одном месте, по пр. Ленина, 12б в Чебоксарах, собраны и другие институты поддержки предпринимателей. Среди них центр «Мой бизнес», республиканский бизнес-инкубатор, агентство по развитию туризма, агентство по развитию инвестиционной деятельности, фонд развития промышленности.

Только ли новички могут рассчитывать на помощь от государства, уточнил у гостьи ведущий прямого эфира, бизнесмен Евгений Шуваев. На поддержку могут рассчитывать все, ответила замминистра, главное, чтобы заявитель был в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и вёл деятельность на территории Чувашии.

Особое внимание государства сегодня уделяется молодежному предпринимательству. Проект поддержки предпринимателей до 25 лет в Чувашии запустили в 2022 году, и в нем уже приняли участие 11 человек. Отдельно остановилась Лариса Рафикова на теме социального предпринимательства. Имеется ввиду, объяснила она, не бесплатная деятельность, а тот же бизнес, но социальной направленности. «Сегодня государство уделяет много внимания социальному предпринимательству, мы поддерживает тех, кто работает в данном направлении», – заключила она.

Подробнее о поддержке предпринимательства в Чувашии можно узнать из записи прямого эфира.