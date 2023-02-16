54% жителей Чувашии довольны своим жильем и благоустройством общественных мест

Такой вывод сделали социологи ЦУР Чувашии на основании данных онлайн-исследования, которое состоялось осенью прошлого года в рамках общероссийского проекта по комплексному анализу ситуации в регионах.

Как показал опрос, 54% респондентов отметили, что удовлетворены своими жилищными условиями, а каждый пятый высказался об обратном. Чаще всего критично оценивали место своего проживания жители Новочебоксарска, чем остальные участники опроса.

Примечательно, что работу системы ЖКХ большинство респондентов оценили положительно: 87% довольны организацией газоснабжения, 66% — водоснабжения, по 63% — теплоснабжения и вывоза ТКО.

При этом, каждый четвертый участник опроса не доволен качеством воды, а каждый пятый работой служб по сбору и вывозу ТКО. Жители малых городов и сёл чаще, чем опрошенные в целом, отмечали проблемы с водоснабжением. Организацией вывоза мусора наиболее удовлетворены чебоксарцы, чем жители других населенных пунктов.

«В некоторых муниципалитетах Чувашии действительно существует проблема с водоснабжением. Решению этого вопроса в республике уделяется большое внимание, особенно в малых городах. В частности, в 2023 году планируется провести капитальный ремонт наиболее проблемных участков сетей водоснабжения и водоотведения в Вурнарах, Цивильске, Шихазанах и Кире, что позволит повысить надежность и бесперебойность их работы более чем для 28 тысяч жителей республики. Проектируются объекты водоснабжения для более 57 тысяч жителей города Шумерли, Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов республики», — прокомментировал исследование заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов.

Респонденты также высказались по теме благоустройства территорий. 47% довольны оснащенностью дворов, чистотой улиц и общественных пространств, 38% — оснащенностью парков, скверов и площадей. 56% участников опроса положительно оценили качество воздуха, а каждый пятый сказал, что не доволен тем, чем он дышит. Больше половины респондентов, совершающих прогулки, заявили, что довольны отдыхом в общественных местах своего населенного пункта.

Отметим, в исследовании приняло участие 600 человек, сбор данных осуществлялся среди пользователей 2-х наиболее популярных социальных сетей.