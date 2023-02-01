На господдержку чувашских экспортеров в 2023 году выделяется в три раза больше средств

Благодаря тому, что по итогам 2021 года региональный Центр экспортной поддержки не только достиг всех целевых показателей работы, но и значительно перевыполнил их, федеральное финансирование будет увеличено — с 12 до 38 млн рублей.

Правда, по итогам 2022 года ЦЭП показал такие же хорошие результаты и вновь перевыполнил ключевые показатели эффективности деятельности. Услуги по выходу на экспорт получили 520 предпринимателей, что составляет 173% от плана. Это услуги непосредственно Центра экспортной поддержки и Российского экспортного центра. На экспорт выведены 42 субъекта МСП (247,06% от годового плана). Объем поддержанного экспорта субъектов МСП составил 11,2921 млн долл. США (152,6% от годового плана).

В начале февраля Российский экспортный центр провел в Архангельске Всероссийскую конференцию инфраструктуры поддержки экспорта, где был озвучен рейтинг региональных центров поддержки экспорта по итогам 2022 года.

Центр экспортной поддержки Чувашии занял 19-е место из 82-х региональных центров, участвующих в рейтинге. Два года подряд команда республиканского ЦЭП улучшает свои позиции. По результатам работы в 2021 году центр перешел с 51-го (2020 г.) на 33-е место (2021 г.), и сейчас он поднялся еще на 14 пунктов.

«От позиции в рейтинге зависит размер финансирования, которое выделяется региону для оказания государственных мер поддержки экспортеров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По результатам работы в 2021 году финансирование нашей республики было увеличено с 12 млн до 38 млн рублей в 2023 году. Движение ЦЭП Чувашии вверх еще на 14 пунктов в рейтинге по результатам 2022 года однозначно повлияет на увеличение финансирования мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республики в 2024 году», — отмечает вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

Кроме того, республиканский Центр экспортной поддержки показывает высокие результаты и в других рейтингах. АНО «Национальные приоритеты» проанализировало активность регионов в продвижении нацпроектов по итогам 2022 года. В рейтинге по популяризации экспортной деятельности в России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Чувашия показала лучший результат в 291 балл и оказалась на первом месте.

«Благодаря увеличенному финансированию в этом году мы будем работать еще более эффективно и сможем оказать помощь большему количеству предпринимателей, чем в 2022-м. Мы уже наметили план работы, в нем значительно больше мероприятий», — отмечает руководитель ЦЭП Григорий Данилов.

Так, в 2022 году 29 предпринимателей посетили 8 международных выставок в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане. Кстати, по словам Григория Данилова, уже были получены результаты от этих мероприятий: экспортеры заключили контракты на сумму свыше 58 млн рублей.

В 2023 году запланировано в полтора раза больше международных выставок, причем их география расширится и коснется не только России и государств СНГ, но и стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в планах — отправить в эти страны с бизнес-миссией чувашских предпринимателей, а также организовать деловые визиты потенциальных партнеров в Чувашию. И таких мероприятий также будет больше в этом году.

«Еще ЦЭП, как и прежде, будет проводить маркетинговые исследования, искать потенциальных покупателей на товары чувашских производителей, сертифицировать продукцию под требования иностранных государств и многое другое. А особое внимание мы хотим обратить на международные электронные торговые площадки и планируем разместить продукцию из Чувашии на турецких маркетплейсах», — подчеркивает руководитель ЦЭП.

Ольга Иванова