Чиновникам и депутатам за границей делать нечего

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Рекомендация чиновникам и депутатам не покидать страну во время специальной военной операции своевременная и актуальная. Так считает депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева.

«Это положение, мне думается, поддерживают практически все депутаты, — рассказала она подписчикам своего телеграм-канала. — Что же касается отдыха, то я, как руководитель рабочей группы по детскому туризму, могу сказать, что у нас в стране много уникальных мест. Они делают нашу Россию интересной и привлекательной для отдыха. Чиновники, ответственные за экономику и развитие муниципалитетов, регионов, депутаты — законотворцы, представители своих субъектов, должны знать родные места, как никто другой».
Опубликовано: 15 февраля 2023 г.


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