Первый арбитражный апелляционный суд признал законность решения УФАС в отношении «МВК Экоцентр»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ООО «МВК «Экоцентр» (в настоящее время ООО «Ситиматик Чувашия») нарушило порядок ценообразования при определении цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. К такому выводу пришел Первый арбитражный апелляционный суд, а ранее и Арбитражный суд Чувашской Республики, признав законность решения Чувашского УФАС России.

По информации пресс-службы управления, в феврале 2021 года комиссия ведомства признала в действиях ООО «МВК «Экоцентр» нарушение пункта 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Общество расторгло ранее заключенные на торгах договоры на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов и заключило новые без проведения торгов.

Кроме того, установлено, что «Экоцентр» неверно определил территории, в отношении которых проведение аукциона является обязанностью, а не правом регионального оператора. «Цена договора, не определенная на торгах в соответствии с требованиями действующего законодательства, может привести к завышению стоимости услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, что нарушает права потребителей», — уточнила начальник отдела товарных рынков УФАС Анна Шевченко.

Опубликовано: 16 декабря 2022 г.


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