Помощь в газификации не ослабевает

А регулируемые тарифы повысят качество перевозок

На вчерашнем заседании Кабинета министров республики под председательством Главы Чувашии Олега Николаева одобрен законопроект о господдержке отдельных категорий граждан по газификации индивидуальных жилых домов. Он разработан во исполнение поручений Президента России Владимира Путина от 30 октября текущего года по итогам пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Как доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, поддержка предполагает предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение работ в границах участка в размере 100 тыс. рублей на одно домовладение. На такую помощь могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, малоимущие семьи. Данные субсидии предполагается выплачивать с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Цифра 100 тыс. рублей на одно домовладение составит субсидия для отдельных категорий граждан республики на покупку газового оборудования и работы в границах участка

С 1 января 2023 года вводится новый вид государственного пособия — ежемесячное в связи с рождением и воспитанием ребенка. Или универсальная выплата, заменяющая шесть действующих видов пособий, рассказала Алена Елизарова. В том числе ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности. В этой связи считается утратившим силу республиканский закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей с одновременным внесением изменений в закон о социальной поддержке детей, он дополняется положением о предоставлении денежной компенсации расходов на ребенка, находящегося под опекой и в приемных семьях.

Как уже известно, в Новочебоксарске создается особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Для ее резидентов будут действовать весомые налоговые преференции, которые предусматриваются в рассмотренном на заседании законопроекте. Как доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, в целях оказания поддержки организациям, которые станут резидентами ОЭЗ, предлагается установить пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в республиканский бюджет Чувашии. Данная мера будет действовать, начиная с налогового периода, в котором по данным налоговой службы организацией была получена первая прибыль от деятельности на территории ОЭЗ.

В настоящее время налог на прибыль организаций уплачивается в республиканский бюджет по ставке 17%. Законопроектом же предлагается для резидентов на первые пять лет деятельности установить нулевую налоговую ставку (то есть совсем освободить от уплаты данного налога), начиная с шестого по десятый год включительно установить ставку 5%, а по истечении десяти лет — 13,5%. Одновременно предлагается освободить их от уплаты транспортного налога в течение десяти лет, начиная с месяца внесения соответствующей записи в реестр резидентов.

Другое изменение касается транспортного налога. Постановлением правительства России от 11 декабря 2019 года Чувашия включена в перечень субъектов, где формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке. На территории республики установлена льгота по транспортному налогу в виде снижения налоговой ставки на 50% для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении используемых ими в предпринимательской деятельности автобусов и грузовых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива на период до 1 января 2023 года. Для продолжения мероприятий по переводу транспорта на экологическое топливо законопроектом предлагается продлить действие этой налоговой льготы еще на два года, до 1 января 2025-го.

Рассмотрен также законопроект, предполагающий введение регулирования проездных тарифов на пассажирские перевозки по маршрутам в границах муниципальных образований. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, регулируемые тарифы в границах Новочебоксарска и Чебоксар теперь будут устанавливаться Кабинетом министров.

С 1 января по 1 июля 2023 года предусматривается переходный период, в течение которого правительство примет необходимые правовые акты. Установленные им тарифы будут использоваться при определении начальной цены контракта на перевозки. Все это в итоге должно способствовать повышению качества и безопасности пассажирских перевозок — сначала в Чебоксарской агломерации, а далее будем двигаться в другие муниципалитеты, прокомментировал Олег Николаев.

Принято постановление о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике на 2023 год. По данным Алены Елизаровой, величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашии составит 12363 рубля. Это на 14,9% больше по сравнению с началом текущего года. В то же время для трудоспособного населения — 13476 рублей, пенсионеров — 10632 рубля, для детей — 11992 рубля.

Со следующего года подорожает проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Как доложила руководитель Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова, в республике перевозками пассажиров занимается АО «Содружество». Прогнозом социально-экономического развития России индекс потребительских цен на 2023 год определен в размере 106%, поэтому предлагается установить на 2023 год тариф в размере 3,65 рубля за один километр — с ростом на 5,8%.