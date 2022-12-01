Чувашский национальный конгресс отметил свое 30-летие

Два дня в Чувашской государственной филармонии правил бал чувашский язык.

Все, кто выходил на сцену, говорили только на нем.

Отметить 30-летие со дня образования организации, объединяющей проживающих в разных регионах страны чувашей, собрались их лидеры из Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Саратовской, Пензенской, Иркутской, Челябинской областей, Красноярского края. Ведь миссия Чувашского национального конгресса — не только консолидировать национально-культурные объединения, но и помогать соплеменникам сохранять родной язык, национальные традиции и обычаи на территориях их проживания. Кстати, сегодня в регионах России действуют более ста национально-культурных автономий чувашей, имеются они также в Белоруссии, Украине, Прибалтике, Казахстане, во Франции и Америке.

Приветствуя собравшихся, президент ЧНК Валерий Клементьев напомнил, что сила организации — в единстве всех чувашских объединений. От имени правительства республики участников встречи поздравила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Она поблагодарила лидеров национально-культурных автономий за неравнодушие, за большую работу по сохранению родного языка, национальных традиций и обычаев на территории их проживания.

Вспоминая их озабоченность по поводу изучения детьми родного языка, Светлана Анатольевна сообщила, что учебники чувашского языка и литературы теперь есть в федеральном перечне и их можно приобрести через Чувашское книжное издательство. Рассказала министр и о прошедших в республике фестивале-марафоне «Песни России — 2022» под руководством Надежды Бабкиной, Детской фольклориаде, о Вышитой карте России, которые подняли престиж Чувашии. Кстати, созданы в республике и мультфильмы на чувашском языке.

Приветствовал собравшихся и президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов. Самое важное достижение конгресса за 30 лет работы, по его словам, — повышение уровня национального самосознания людей. А также работа с молодежью, ведь именно молодые люди смогут популяризовать общение на родном языке, в том числе в интернете.

К празднованию юбилея был приурочен и конкурс «Чăваш пики», прошедший 11 декабря. Участие в нем приняли двадцать одна красавица из Башкортостана, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюменской, Пензенской и Ульяновской областей, а также из районов Чувашии. Самой-самой жюри была признана Анастасия Поркина из Моргаушского района.

Подробности о юбилее ЧНК и конкурсе «Чăваш пики» читайте в последующих выпусках «СЧ».