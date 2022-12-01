Крановщик из Чебоксар погиб на стройке в Козьмодемьянске

Как пишет газета «Марийская правда», трагедия произошла в полдень 28 ноября — на строительной площадке многоквартирного дома рухнул башенный кран. Спасателям сообщили, что строитель заблокирован в кабине упавшего крана.

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего крановщика.

По факту гибели 49-летнего мужчины в СУ СКР по Марий Эл возбуждено уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, чебоксарец первый день работал на этой стройке. Известно также, что и генподрядчик, и застройщик объекта — фирмы из Чувашии. Их представители в этот же день побывали на месте трагедии.