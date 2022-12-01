Крановщик из Чебоксар погиб на стройке в Козьмодемьянске

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Выяснить обстоятельства ЧП помогут следственные экспертизы. Фото газеты «Марийская правда»

Как пишет газета «Марийская правда», трагедия произошла в полдень 28 ноября — на строительной площадке многоквартирного дома рухнул башенный кран. Спасателям сообщили, что строитель заблокирован в кабине упавшего крана.
Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего крановщика.
По факту гибели 49-летнего мужчины в СУ СКР по Марий Эл возбуждено уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, чебоксарец первый день работал на этой стройке. Известно также, что и генподрядчик, и застройщик объекта — фирмы из Чувашии. Их представители в этот же день побывали на месте трагедии.

Опубликовано: 30 ноября 2022 г.


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