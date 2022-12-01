Чебоксарские школьники посетили машиностроительный факультет ЧГУ

«В рамках акции «Наука рядом» (это одна из инициатив Десятилетия науки и технологий) школьники по всей стране посещают научные организации, исследовательские центры, лаборатории и вузы, чтобы своими глазами увидеть, как работают ученые, а научные разработки применяются на практике.

Учащиеся чебоксарской средней школы № 2 на днях побывали на машиностроительном факультете Чувашского государственного университета. Заведующий кафедрой прикладной механики, доктор технических наук, профессор Сергей Васильев рассказал им об исследованиях в сфере дистанционного управления сельскохозяйственной техникой и продемонстрировал одну из последних разработок, которой сейчас занимаются молодые ученые и студенты машфака.

А еще школьники побывали в производственном корпусе, где юных гостей познакомили с устройством легкового автомобиля и показали проект модернизированной «Нивы» с турбодвигателем для участия в автогонках, сообщает пресс-служба Минобразования Чувашии.

Справка «СЧ»

Организаторами акции «Наука рядом» выступают АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+», АНО «Большая перемена» и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.