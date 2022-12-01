32 экскурсовода Чувашии пройдут на этой неделе добровольную аттестацию

Процедура подачи документов на аттестацию проходила через портал Госуслуг, сообщают в Минэкономразвития республики. После проверки всех документов, подтверждающих статус экскурсовода, трудовой стаж работы в этой сфере, а также образование, к аттестации допущено 32 экскурсовода.

Как уже сообщала «СЧ», аттестуемых поделят на две группы, и в первую войдут те, у кого стаж работы меньше 3 лет. Таковых набралось десять человек, и для них аттестация будет состоять из двух этапов. Сначала в онлайн-режиме экскурсоводы пройдут тестирование — из сотни утвержденных и опубликованных вопросов компьютер выберет 30, и нужно правильно ответить как минимум на 23 из них. Справившихся с тестами ждут практические задания — нужно будет презентовать фрагмент экскурсии по выбору, то есть показать членам комиссии реальную работу экскурсовода. Более опытным экскурсоводам, со стажем работы больше трех лет, тестирование сдавать не нужно, их сразу допустят к практической части. В этой группе оказались 22 экскурсовода. Причем двое из них вызвались сдавать практическую часть и на право проводить экскурсии в Казани и Йошкар-Оле.

Напомним. До 1 июля следующего года аттестация будет добровольной. А после этой даты к работе экскурсоводов без нее не допустят.