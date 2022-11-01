Встречи с мобилизованными и их семьями не всегда проходят публично

Прямые линии и встречи с мобилизованными и членами их семей позволяют получить обратную связь, выработать дополнительные решения по мерам поддержки. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев сообщил вчера на заседании Оперштаба. «Поступившие на состоявшуюся в середине ноября прямую линию вопросы и их содержание показали, что работа организована на хорошем уровне, — отметил он. — Но не до всех доходила информация.

А значит, начатую работу надо продолжить и углубить». Олег Николаев также подчеркнул, что встречи с участниками спецоперации и их семьями проходят постоянно как на уровне Главы республики, так и на уровне местных властей, общественных организаций.

«Встречи не всегда проходят публично, прежде всего исходя из того, что часто члены семей просят, чтобы информация не выходила в публичную плоскость. Прошу к таким просьбам внимательно относиться, — подчеркнул Глава республики. — Наша задача — работу делать не для того, чтобы просто написать в СМИ, а чтобы поддержать людей, не оставить никого наедине с проблемами».