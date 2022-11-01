Компания МТС и национальный музей презентовали портал чувашскаявышивка.рф

«Мудреный» шов теперь и в цифре

Электронные копии уникальных вышитых изделий, подробные описания символов и элементов чувашской вышивки, видеоуроки и мастер-классы – все это теперь доступно на единой цифровой платформе «Национальная школа чувашской вышивки». Портал разработала ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» при тесном сотрудничестве с Чувашским национальным музеем.

По словам директора МТС в Чувашской Республике Нины Красновой, получилась удобная цифровая платформа, объединившая экспертизу крупнейшего республиканского музея и технологические возможности компании. На сегодня МТС оцифровала порядка 40 вышитых изделий и элементов одежды, что хранятся в фондах национального музея. На портале представлен богатый фотокаталог – от головных повязок и поясов до свадебных рубах и покрывал невесты. Электронные «экспонаты» сопровождаются комментариями: что это за символы и узоры, на какой одежде они вышивались, в чем их особенности и сакральное значение.

Также есть подробные описания со схемами швов, составляющих основу чувашской вышивки. Например, можно узнать, в чем секрет «мудреного» шва, благодаря которому стежки выглядят одинаково и с лицевой стороны, и с изнанки. Ведь задача платформы не просто рассказать о чувашской вышивке и познакомить с работами чувашских мастериц, но и обучить азам этого национального искусства всех желающих. А потому на сайте размещены и видеоуроки, которые заинтересуют не только взрослых, но и детей.

Как призналась Нина Краснова, она и сама является активным пользователем портала. «Все настолько увлекательно, подробно и доступно! Любой человек из любой точки планеты может попробовать что-нибудь вышить», – поделилась она впечатлениями.

По мнению директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой, портал станет отличным подспорьем для Национальной школы чувашской вышивки, которая работает уже второй год, имеет своих учеников и выпускников, но до сих пор пока не располагала собственной интернет-платформой. «Здорово, что к нынешнему Дню чувашской вышивки у школы появился свой сайт. Благодаря поддержке МТС база знаний о чувашской вышивке, собранная сотрудниками нашего музея, теперь будет доступна не только для наших посетителей, но и интернет-пользователей по всему миру», – считает Ирина Петровна.

По словам директора музея и разработчиков проекта, портал чувашскаявышивка.рф как живой организм будет расти и развиваться, наполняясь все новыми элементами, вкладками и сервисами. Со временем на платформе появятся цифровые копии изделий чувашской вышивки и из других российских музеев и частных коллекций, планируется также загрузить новые видеоуроки и лекции.

Нина Краснова, директор МТС в Чувашской Республике: «Создание цифровой площадки «Национальная школа чувашской вышивки» – это часть федеральной программы МТС «Культурный код». Она направлена на развитие территорий и сохранение их культурных ценностей с использованием современных технологий. Благодаря таким социальным проектам компания вносит весомый вклад в развитие внутреннего туризма и туристического бренда региона. Не случайно, в этом году наша геоаналитическая платформа отметила повышение интереса к Чувашии: особенно туристов привлекает самобытная национальная культура республики».

Фоторепортаж Максима Васильева: