Правительство Чувашии рассмотрело законопроект о реформе пассажирских перевозок

В организации пассажирских перевозок между Чебоксарами и Новочебоксарском будут перераспределены полномочия между органами самоуправления этих муниципалитетов и государственной властью. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании правительства республики, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, стоимость длительных контрактов по 14 муниципальным маршрутам города Чебоксары составляет более 178 млн рублей. При перераспределении полномочия заказчика сохраняются за органами местного самоуправления на срок действия контрактов. В этом случае республиканский бюджет не будет нести расходы по их оплате. Но придется предусмотреть средства на проведение торгов для определения перевозчиков по контрактам, срок действия которых истекает, уточнил министр. В Новочебоксарске регулируемый тариф действует на четырех маршрутах, однако оплата перевозчику на этих маршрутах в бюджете города не предусмотрена.

Перераспределение полномочий обеспечит установление единого тарифного меню для маршрутов городов Чебоксары и Новочебоксарск и межмуниципальных маршрутов сообщением между городами. Кроме того, позволит внедрить единые проездные билеты, пересадочные абонементы «60 и 90 минут», исключит дублирование муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

Перераспределение полномочий планируется провести до конца нынешнего года. А в целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения и эффективного планирования перевозок на территориях муниципальных образований законопроектом предлагается установить переходный период до 31 декабря 2023 года.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Данный законопроект означает начало большой работы по трансформации пассажирских перевозок. За счет предъявления более жестких требований к подвижному составу повышается экологичность транспорта, в итоге — всей Чебоксарской агломерации. Тем самым устанавливается стандарт инвестиционного процесса и нацеленность на высокий уровень транспортного сервиса».

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков представил проект закона о методике распределения субвенций между бюджетами муниципальных округов и городских округов для осуществления полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету. Согласно федеральному закону о воинской обязанности полномочия по воинскому учету в поселениях и муниципальных округах, где отсутствуют подразделения военкоматов, передаются органам местного самоуправления. Законопроект соответствует методике расчета норматива затрат, утвержденных правительственным постановлением.

На селе еще помнят вспышку африканской чумы свиней, когда хозяевам подворий пришлось ликвидировать немалое поголовье чушек. Урон, правда, был возмещен. Но в нынешних условиях не всегда пострадавшие могут рассчитывать на полное такое возмещение. На заседании принят проект поправок в Республиканский закон «О ветеринарии», предусматривающий такую ситуацию.

В связи с принятием соответствующих изменений в одноименный федеральный закон устанавливаются полномочия высшего исполнительного органа субъекта России по принятию решения об уменьшении размера возмещения стоимости изъятых и уничтоженных у собственника животных или продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. И даже об отказе в возмещении стоимости. Основанием для этого могут стать нарушения со стороны претендента на возмещение, допущенные в области ветеринарии. Перечень таких случаев устанавливается федеральным правительством.

О предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2023 год рассказала руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. Согласно федеральному закону право на установление «предела» передано субъектам, и он не может быть ниже установленного методикой. Об этом говорится в предложенном проекте постановления.

На наводящий вопрос Главы республики о том, на сколько реально повысится плата, руководитель службы пояснила: за осмотр личных легковых автомобилей — на 356 рублей, автобусов — от 467 до 551 рубля. Но осмотр легковушек — дело добровольное, а вот владельцы автобусов разницу почувствуют. Но деваться некуда — скажем, школьный автобус без осмотра не оставишь, заметил Глава. И поручил госучреждения оценить дополнительные затраты.

Члены семей мобилизованных, а также контрактников, находящихся в зоне боевых действий на Донбассе, смогут посещать государственные музеи бесплатно. А на посещение платных мероприятий, проводимых организациями культуры, для них предусматриваются льготы. Такие поправки внесены в постановление Кабинета министров от 25 декабря 2014 года. Данная льгота устанавливается и для членов семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции. Проект представила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Проектом постановления внесены изменения в республиканскую госпрограмму «Доступная среда». Как доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы с учетом вносимых ранее изменений составляет 51,7 млн руб., в том числе в 2023 г. — 22,1 млн руб., 2024 г. — 15,9 млн руб., 2025 г. — 13,8 млн рублей. Выделяемые в этот период средства планируется направить на приобретение реабилитационного оборудования для здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости, культуры, физической культуры и спорта, приобретение мебели и бытовой техники, обучение специалистов и другие нужды. Кроме того, согласно рекомендациям Минтруда России в программу «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» включаются новые мероприятия по организации сопровождаемого проживания инвалидов.

На заседании рассмотрен вопрос об организационном комитете по проведению в Чувашии в 2023 году Года педагога и наставника. Принято также постановление о реорганизации бюджетного учреждения «Шомиковский дом-интернат» в форме присоединения к нему Каршлыхского дома-интерната для ветеранов войны и труда.