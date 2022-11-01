25 ноября в Чебоксарах открывается форум «Чувашия Туристическая»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С нас — маршрут, с экспертов — оценка

С 25 ноября по 2 декабря в Чебоксарах пройдет первый региональный форум «Чувашия Туристическая». Главной его темой станет развитие внутреннего туризма.
В формате форсайт-сессий республиканские министерства сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, экономического развития, строительства, а также районы и города представят свои туристические маршруты на девяти площадках: «Чувашия — центр реабилитации», «Многоликая Чувашия», «Промышленный туризм», «Чувашия глазами детей», «Большая Волга», «Туристический потенциал городов», «Агротуризм» и других. «По каждому направлению нам есть что предложить», — отметил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.
Как сообщает «Чувашинформ», ожидается, что экспертами на форуме выступят заместитель председателя Госдумы России, член комитета по бюджету и налогам Шолбан Кара-оол, члены думских комитетов по туризму и развитию туристической инфраструктуры, по охране здоровья, по транспорту и строительству, а также представители Ассоциации медицинского туризма, Агентства стратегических инициатив, АНО «Россия — страна возможностей». Завершится форум большой пленарной сессией с участием Главы Чувашии Олега Николаева, где министерства и муниципалитеты представят готовые туристические проекты.

АЛЛА САЛАЕВА,
депутат Государственной Думы РФ, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

«Мы пригласили ведущих федеральных экспертов, чтобы они дали оценку нашим наработкам. На ее основе утвердим стандарты, методику и мастер-план по продвижению туристического потенциала Чувашии. Общими усилиями погрузимся в проблематику, чтобы в первую очередь для себя выстроить основные реперные точки роста. Синхронизация всех уровней власти, экспертного сообщества — основа развития индустрии. И наша общая задача — представить Чувашию России как туристический регион».
Татьяна Васильева
Опубликовано: 17 ноября 2022 г.


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