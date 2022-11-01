Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Сейчас на Макеевском заводе трудится около 50 человек, а в перспективе работников будет как минимум 300. Фото cap.ru

Делегация Чувашии побывала на Макеевском машиностроительном заводе в Донецкой области и оценила состояние оборудования и признала возможности производства.
С мая этого года представители Минпромэнерго Чувашии и промышленников региона посетили уже 10 заводов в ДНР, при этом упор делался на восстановление машиностроительных и электротехнических предприятий. По итогам визита Макеевский машиностроительный завод подписал соглашение о сотрудничестве с АО «ЧЭАЗ» и Чебоксарским предприятием по строительству и ремонту железных дорог. «Надеемся, что с коллегами из Чувашской Республики установятся тесные партнерские отношения, и мы сможем увеличить объемы производства, а также освоить новые рынки. Смотрим в будущее с оптимизмом», — сказал гендиректор Макеевского машиностроительного завода Евгений Хромоногих.

Опубликовано: 17 ноября 2022 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.