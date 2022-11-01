Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод

Делегация Чувашии побывала на Макеевском машиностроительном заводе в Донецкой области и оценила состояние оборудования и признала возможности производства.

С мая этого года представители Минпромэнерго Чувашии и промышленников региона посетили уже 10 заводов в ДНР, при этом упор делался на восстановление машиностроительных и электротехнических предприятий. По итогам визита Макеевский машиностроительный завод подписал соглашение о сотрудничестве с АО «ЧЭАЗ» и Чебоксарским предприятием по строительству и ремонту железных дорог. «Надеемся, что с коллегами из Чувашской Республики установятся тесные партнерские отношения, и мы сможем увеличить объемы производства, а также освоить новые рынки. Смотрим в будущее с оптимизмом», — сказал гендиректор Макеевского машиностроительного завода Евгений Хромоногих.