В ближайшее время в республике ожидается ряд медицинских новоселий

Практически готова к открытию новая врачебная амбулатория в Канаше. Сейчас здесь расставляют мебель — современные медицинские столы, шкафы, кушетки и так далее. Помещений в новом медучреждении немало: помимо трех кабинетов врачей-терапевтов в нем разместятся доврачебный, физиотерапевтический, процедурный и прививочный кабинеты. Немало ожидается и пациентов — амбулатория, расположенная в новом микрорайоне Машиностроителей, будет обслуживать более четырех тысяч человек с трех терапевтических участков города. Местные жители с нетерпением ждут открытия амбулатории, за ходом ее строительства многие из них следили в новостях на официальном сайте и в социальных сетях.

Совсем скоро примет пациентов и офис врача общей практики в селе Мижеркасы Красночетайского района. Недавно здесь завершился капитальный ремонт, осталось вычистить строительный мусор и провести генеральную уборку в помещениях. Довольны ремонтом и врачи, и жители окрестных деревень: теперь одни будут работать, другие — лечиться в обновленном, благоустроенном здании и в комфортных условиях.

А в деревне Мунсют Цивильского района завершается обновление врачебной амбулатории. Работа проделана большая, в здании заменены кровля, напольное покрытие, системы отопления и водоснабжения, установлены новые окна, дверные блоки… Новоселье станет радостным событием для многих — к этой амбулатории прикреплены жители десяти деревень Игорварского сельского поселения, более 1300 человек, среди которых и 120 детей. После ремонта, сообщают в Минздраве республики, в Мунсютской врачебной амбулатории будут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь (в том числе в условиях дневного стационара), а также проводить вакцинацию населения и различные медицинские осмотры.

Справка «СЧ»

Все эти медицинские учреждения построены или отремонтированы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».